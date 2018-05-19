“5.18国际博物馆日”系列活动在陕历博举行

在国际博物馆日当天，《文物陕西》图书举行首发式。
西部网讯（记者 敬泽昊）5月18日，在第42个国际博物馆日当天，由陕西省文物局主办的“5.18国际博物馆日”系列活动启动仪式在陕西历史博物馆成功举办。陕西省文物局、陕西省博物馆协会相关领导、省直属博物馆负责人、各地市博物馆代表及部分学校师生及新闻媒体等共计300余人参加了启动仪式。
省文物局局长罗文利在致辞中指出，当代博物馆已成为当地社区、文化景观和自然环境中无法分离的重要组成部分。拥有众多中华文明和中国革命重要精神标识的陕西，更应该有责任和担当在传播传统文化、讲好陕西故事、坚定文化自信方面做出更大贡献。近年来，全省302 座博物馆在公众服务、社会教育、展览展示等方面做了不少有益的探索尝试和创新实践，让博物馆更好地融入当代社会生活。
罗文利强调，全省各文博单位应在今后的工作中积极贯彻落实十九大精神，以满足人民群众对美好生活的向往为目标，树立“保护文物 传承文明 发展文化”理念，用新思维、新手段、新方式，吸引更多观众关注博物馆、走进博物馆、认知博物馆，实现文明成果全民共享，为坚定文化自信、奋力谱写陕西追赶超越新篇章作出新的贡献。
启动仪式上举行了陕西第一次可移动文物普查丛书——《文物陕西》图书首发式，并为六家收藏单位进行了赠书。这套丛书的正式出版，与《陕西第三次全国文物普查丛书》、《陕西博物馆丛书》以及《考古陕西丛书》共同构成了多方位、全景式反映陕西文化遗产资源以及文化遗产保护事业成就的系列丛书。同时陕西数字博物馆移动馆于5.18当天正式启动，旨在通过数字化方式挖掘博物馆背后所蕴藏的文化积淀，延伸传统文物展示方式，为观众提供了解陕西文物、文化及中华文明的可移动互动媒介，标志着陕西智慧博物馆建设工作迈出新的步伐。参会领导还为十五家社区博物馆进行了授牌，并为“我心中的博物馆”有奖征文大赛及首届陕西历史文化动漫大赛的获奖者进行颁奖。
启动仪式的最后，陕西省文物局与中国移动通信集团陕西有限公司共同启动了陕西“互联网+文物教育”平台。该平台以“让学校成为博物馆，让博物馆成为学校”为发展方向，研究提炼博物馆文物资源与教育的有机结合点，利用网络与多媒体技术表现形式优势，通过平台整合社会力量开发数字化、网络化的文物教育课程及其他教学资源，在移动互联网电视增加历史文化中小学网络互动教学和社区教育频道，着力用优秀传统文化培养学生的道德情操和综合素质，共同促进博物馆事业和教育事业健康发展。
编辑： 泽昊
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