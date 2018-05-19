秦腔现代戏《李仪祉》将代表陕西参加全国基层院团戏曲会演

秦腔《李仪祉》剧照

西部网讯（记者 敬泽昊）记者5月8日从陕西省文化厅了解到，本月底由中宣部、文化和旅游部主办的全国基层院团戏曲会演将在北京拉开帷幕。由陕西省文化厅选送，蒲城县剧团担纲的秦腔现代戏《李仪祉》，将于6月20日和21日两天，亮相北京舞台。

本次会演，是中宣部、文化和旅游部深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于支持戏曲传承发展的系列文件精神的重要举措。旨在展示基层院团传承发展戏曲艺术、服务基层人民群众的良好精神风貌，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境，推动戏曲艺术繁荣兴盛。

代表陕西参加会演的秦腔现代戏《李仪祉》，以民国时期的陕西著名历史人物李仪祉为创作原型。全剧用艺术的形式，生动形象地展现了他兴办教育为国育才，兴修水利为民造福的历史功绩。该剧被评为第八届陕西省艺术节“文华优秀剧目奖”，并获得了中共陕西省委宣传部的重点扶持。

编辑： 泽昊