西安今年新登记市场主体超15万户 每8人中就有一位是老板

西安市今年新登记市场主体超15万户。

西部网讯（记者 熊惠玲）5月18日，西安东方凯越新能源汽车有限公司监事徐建军接过了来自西安市工商局颁发的营业执照，成为了2018年西安新登记第15万户市场主体。随即，第150001户市场主体和第150002户市场主体也拿到了营业执照，这也意味着，西安市今年新登记市场主体从今天起超过了15万户。

徐建军说，公司成立前后，我们在工商雁塔分局办理注册登记手续时，享受到了高效便捷的工商服务。随后，看到西安工商部门推出一项又一项让市场主体舒心、便捷的服务举措，特别是推出了“工商登记服务365天不打烊，注册办照不间断”工作模式，又于近日推出了24小时全智能办照系统，这在全国都是首创。公司坚定看好西安一流的营商环境和国家中心城市的核心辐射带动作用，于是决定再成立一家新能源汽车公司。

据统计，2018年1月1日到5月18日，西安市新登记各类市场主体150445户，全市累计登记各类市场主体达到113.68万户。今年以来，市场主体数量保持高速增长。以4月为例，3月26日到4月25日，全市新登记各类市场主体52796户，同比增长115.52%。2018年全市日均新登记各类市场主体1387户，比2017年增加22.42%。

2018年一季度末数据显示，西安市市场主体密度高于全国平均水平82个百分点。全国平均每千人拥有市场主体72.1户，即13人拥有1户市场主体，西安市平均每千人拥有市场主体131.1户，平均不到8人拥有1户市场主体，大西安市场主体呈现快速增长态势。

编辑： 李媛