中陕核工业原党委副书记杨建勋贪污案开庭 巨额财产来历不明

庭审现场。

西部网讯（记者 李媛）5月18日上午，渭南中院刑事审判第二庭对中陕核工业集团公司原党委副书记、纪委书记杨建勋贪污、受贿、巨额财产来源不明一案进行了公开开庭审理。记者在公诉人处了解到，杨建勋在担任领导职务期间，用单位的公款购买购物卡用于个人消费，还收受他人财产，在庭审前，仅上交手表就有13块。

公诉机关指控，2010年3月至2013年12月，被告人杨建勋利用担任西安市国土资源局长安分局局长的职务便利，安排本单位及下属单位从西安世纪金花、中大国际、金鹰国际等商场购买购物卡，以办公用品等名义从单位账上核销，并将其中的部分购物卡用于购买黄金、名表等物品据为已有，共计贪污公款2262335.7元；2003年3月至2009年7月，被告人杨建勋利用担任西安市国土资源局阎良分局局长的职务便利，在土地用途变更、转让等事项上收受他人财物，为他人谋取利益，共收受他人现金人民币780万元，银行卡人民币190万元，黄金3500克，手表4块（价值人民币259150元），美元24万元，港币20万元，欧元1万元。

案发后，杨建勋主动上交了涉案款物人民币现金1746.76万元，美元26.0438万元，欧元1.0885万元，港币45万元，金条18.7427千克，手表13块。其中不能说明来源的有现金人民币956.76万元，不明购物卡54.8382万元，美元2.0438万元，欧元885元，港币25万元，金条2.21248千克，手表5块。

公诉机关认为，被告人杨建勋在担任西安市国土资源局阎良分局局长、长安分局局长期间，用单位公款购买购物卡并以办公用品等名义核销账目，实际将部分购物卡用于个人消费，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任；为他人在土地项目上谋取利益，收受他人财物，应当以受贿罪追究其刑事责任；对其财产中大量人民币、黄金、手表等不能说明来源，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，杨建勋及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，并就杨建勋全案是否构成自首进行了辩论。杨建勋做了最后陈述，对公诉机关所指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示认罪、悔罪。被告人的亲属及各界群众100余人参加了此次旁听。庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。

编辑： 李媛