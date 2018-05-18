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第十九届西安国际酒店设备及旅游商品博览会开幕

时间：2018-05-18 18:47:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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第十九届西安国际酒店设备及旅游商品博览会开幕

今天（5月18日）上午，第十九届西安国际酒店设备及旅游商品展览会在曲江国际会展中心开幕。记者了解到，由陕西省旅发委主办的此次展会共设六大展馆，包括交易、论坛、赛事、活动四大板块内容。展览面积约6万平方米，来自国内外近千家企业参展。

今天（5月18日），第十九届西安国际酒店设备及旅游商品博览会开幕。

西部网讯（记者 李媛）今天（5月18日）上午，第十九届西安国际酒店设备及旅游商品展览会在西安开幕。记者了解到，由陕西省旅发委主办的此次展会共设六大展馆，包括交易、论坛、赛事、活动四大板块内容，展览面积约6万平方米，吸引了来自国内外近千家企业参展。

据悉，此次展会为期三天，持续至20日。展品包括清洁设备、洗剂设备、酒店家具、纺织布艺与制服、客房与大堂用品、客房电器及用品、餐饮厨房设备、桌面用品、烘焙设备与用品、咖啡设备与用品、冰淇淋设备与用品、食品与餐饮物料、特色酒店服务、酒店智能系统、旅游商品与创意设计等产品和服务。

此次展会进一步提高参展商准入门槛，注重展览内容和亮点，加强对龙头企业与旅游“新型业态”型企业的组织力度，并展示需求与采购需求有效结合。同时，主办方多渠道邀请中西部酒店采购商，加大新建、扩建和改造酒店的业主、经营管理机构、酒店用品经销商、餐饮企业等的邀请力度，预期专业采购商到会人数比上届增长20%。此外，此次展会还加大行业地区间特色产品交流与采供互动。

据介绍，展会首次设立旅游商品馆，突出旅游商品“产、学、研、销”产业链的整合服务能力，突出“文化+旅游”、“科技+旅游”“涉及+旅游”的跨界融合能力。

陕西省旅游发展委员会主任高中印在开幕式致辞中说，这次览会作为陕西“旅游住宿业革命”的一项重要举措，聚集了酒店行业的精英人才，是供需双方宣传展示的重要窗口，也是酒店业交流合作的重要平台。

展会围绕优质旅游发展，邀请好买家，卖品质产品，聚集诸多国内外知名品牌，开展“提升住宿业品质、促进旅游全要素革命”高峰论坛、陕西旅游商品创意设计大赛等多项特色活动，带来行业内的新产品、新技术、新体验、新信息；围绕推动展销交易并重，来自国内外近千家企业参展，展商的品牌和口碑、买家的实力和信誉全面升级，努力搭建国际酒店设备及旅游商品的专业合作交易平台；围绕践行旅游为民宗旨，把满足新时代人民的美好生活需要贯穿始终，市民游客能参观体验最前沿的酒店用品，让更多优质旅游商品走进百姓家，企业能在交流碰撞中收获新的创意和商机。

编辑： 李媛

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