今天（5月18日），第十九届西安国际酒店设备及旅游商品博览会开幕。
西部网讯（记者 李媛）今天（5月18日）上午，第十九届西安国际酒店设备及旅游商品展览会在西安开幕。记者了解到，由陕西省旅发委主办的此次展会共设六大展馆，包括交易、论坛、赛事、活动四大板块内容，展览面积约6万平方米，吸引了来自国内外近千家企业参展。
据悉，此次展会为期三天，持续至20日。展品包括清洁设备、洗剂设备、酒店家具、纺织布艺与制服、客房与大堂用品、客房电器及用品、餐饮厨房设备、桌面用品、烘焙设备与用品、咖啡设备与用品、冰淇淋设备与用品、食品与餐饮物料、特色酒店服务、酒店智能系统、旅游商品与创意设计等产品和服务。
此次展会进一步提高参展商准入门槛，注重展览内容和亮点，加强对龙头企业与旅游“新型业态”型企业的组织力度，并展示需求与采购需求有效结合。同时，主办方多渠道邀请中西部酒店采购商，加大新建、扩建和改造酒店的业主、经营管理机构、酒店用品经销商、餐饮企业等的邀请力度，预期专业采购商到会人数比上届增长20%。此外，此次展会还加大行业地区间特色产品交流与采供互动。
据介绍，展会首次设立旅游商品馆，突出旅游商品“产、学、研、销”产业链的整合服务能力，突出“文化+旅游”、“科技+旅游”“涉及+旅游”的跨界融合能力。
陕西省旅游发展委员会主任高中印在开幕式致辞中说，这次览会作为陕西“旅游住宿业革命”的一项重要举措，聚集了酒店行业的精英人才，是供需双方宣传展示的重要窗口，也是酒店业交流合作的重要平台。
展会围绕优质旅游发展，邀请好买家，卖品质产品，聚集诸多国内外知名品牌，开展“提升住宿业品质、促进旅游全要素革命”高峰论坛、陕西旅游商品创意设计大赛等多项特色活动，带来行业内的新产品、新技术、新体验、新信息；围绕推动展销交易并重，来自国内外近千家企业参展，展商的品牌和口碑、买家的实力和信誉全面升级，努力搭建国际酒店设备及旅游商品的专业合作交易平台；围绕践行旅游为民宗旨，把满足新时代人民的美好生活需要贯穿始终，市民游客能参观体验最前沿的酒店用品，让更多优质旅游商品走进百姓家，企业能在交流碰撞中收获新的创意和商机。
编辑： 李媛
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