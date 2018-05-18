西安市启动中小学生有奖征文绘画摄影大赛

西部网讯（记者 鄢山宇）近日，西安市环境保护局、中共西安市委宣传部、西安市教育局联合在全市中小学生中开展“美丽大西安 我是行动者”有奖征文、绘画、摄影大赛，让保护环境的意识根植在孩子们心中，彰显小作者对这座千年古都的热爱。

此次大赛结合2018年“六·五”环境日主题，以“美丽大西安 我是行动者”为主题，参赛学生以“保护环境，共建美好家园”为线索，述说、描绘和展示自己对环保的认识、亲身经历西安市生态环境的变化，以及自己或身边人为了西安天更蓝、水更清、地更绿所做的努力和付出，表达城市小主人们对绿水青山美好环境的挚爱。

活动时间截至6月5日，分为三类：写作类、绘画类、摄影类。西安市行政区域内所有义务教育阶段学生均可自愿参赛。参赛学生组别按年级分为：小学A组（一、二、三年级），小学B组（四、五、六年级），初中组（七、八、九年级），并设置了奖项。学生可根据自己的兴趣、特长选择参与类别，可单选，也可多选。

学生作品统一通过本次大赛官网：龙首文化网（www.longshou.org）上传参赛。在专家、老师进行评定后，将在西安市“六·五”环境日主题宣传活动仪式上，对获奖单位、个人进行颁奖。具体参赛作品要求及提交方式，可以在西安市环境保护局官方网站的“通知公告”栏目和官方微信公众号“西安环保”查询。

编辑： 鄢山宇