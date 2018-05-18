宝鸡第一中学公布"面谈方式"招生 家长质疑属变相"掐尖"

按照今年有关民办初中的招生政策，学校将对有招生条件的学生以“面谈方式”进行招生。

按照今年有关民办初中的招生政策，学校将对有招生条件的学生以“面谈方式”进行招生。

西部网讯 （陕西广播电视台新闻中心记者 张晓辉 李东方）近日，宝鸡市第一中学公布了今年的招生简章，按照今年有关民办初中的招生政策，学校将对有招生条件的学生以“面谈方式”进行招生。此招生政策一公布，立刻受到了家长们的关注。一些家长质疑：学校招生还专门设置报考条件，这违背了教育部“十项严禁”，属于变相“掐尖”。

据了解，宝鸡市第一中学是宝鸡市教育局按民办机制运行的初级中学，学校历年中考成绩稳居全市第一。往年学校招生都采取在全市范围内自主命题择优录取新生的方式进行招生。今年5月16日，宝鸡市第一中学在官网上发布了今年的学校招生简章，除了公布招生对象、招生计划和办法以外，还专门设置了报名条件。小学阶段综合素质评价1-3年级各科B等以上，4-6年级各科均为A等，同时具备下列条件之一：在校期间获得市级以上教育行政部门表彰奖励；五、六年级连续获得学校三好学生、优秀学生干部或学习标兵等荣誉称号。这样的招生条件一经公布，立刻引来了学生和家长们的质疑。

有学生家长说：“报考条件太局限性了，行不行我可以去面谈，但是现在我们不符合条件的孩子连面谈的机会都没有，这不公平。”

还有家长说：“我是一般的学生，我也没当上三好学生 班干部我也当不上，那我就没有条件去考宝一中，这不符合义务教育阶段教育均衡原则，不合理！”

据了解，今年宝鸡全市毕业小学生达到3.5万人，而符合宝鸡市第一中学这样招生条件的不足3000人，他们基本都是各学校成绩优秀、综合素质好的所谓“尖子生”。

前段时间，教育部办公厅印发了《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》，公布了“十项严禁”纪律，严禁提前组织招生，变相“掐尖”选生源。

那么，宝鸡市第一中学的招生条件是否违背了教育部的政策规定呢？记者采访了宝鸡市第一中学副校长罗江泉。他说：“因为今年这个时间原因，所以学校对上面的政策特别是‘十条禁令’吃的还不透，存在掐尖的嫌疑！”

在教育部下发的《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》中明确规定：要将民办学校招生入学工作纳入当地教育行政部门统一管理，引导其合理确定招生范围。但记者注意到，在宝鸡市教育局的官网上，没有任何有关宝鸡市第一中学以及其它民办学校的招生简章。那么，宝鸡市教育局做为宝鸡市第一中学的主管上级单位，对民办学校的招生又是如何监管的？

记者在采访宝鸡市教育局时，办公室的一名工作人员说，由基础教育科科长杨爱魁接受记者采访，但是杨科长只说宝鸡市第一中学的招生简章已经过他们审核备案，其它的不方便接受采访。

截止记者发稿前，宝鸡市教育局并没有做出任何回复。

编辑： 肖昌希