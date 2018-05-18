秦陵博物院文创大赛颁奖典礼暨高峰论坛成功举办

西部网讯（记者 张澍田）5月18日上午，“‘秦韵匠心 俑靓全球’ 秦始皇帝陵博物院文化创意大赛颁奖典礼暨高峰论坛” 在秦始皇帝陵博物院北门隆重举行。

据介绍，首届文创大赛自去年12月29日启动以来，已经有众多创作者踊跃参与，截止投稿日期共征集1211件文创作品。为了确保大赛的专业性、权威性和公信力，活动现场邀请了大成（西安）律师事务两名律师公布评审规则，经过专家学者的严格把控、层层筛选，最终评选出金奖、银奖、铜奖、优秀奖和组织奖各5名。

秦陵博物院院长侯宁彬在致辞中表示，首届文创大赛成果丰硕，征集的作品内容广、形式丰，较好地阐释和彰显了秦始皇陵、秦兵马俑和秦文化的独特元素。据介绍，本次大赛秦陵博物院贯彻古今交融、改革创新的理念，鼓励原创衍生产品、牢固树立精品意识，努力改变思路、攻坚克难，持续探索可操作性，延伸文创大赛的多元价值。

西部网、陕西头条记者了解到，在大赛之后，秦陵博物院还将持续开展作品研判、展示延伸和市场调研，加快成果转化，努力使文创产业成为博物院发展的重要支撑。此外，秦陵博物院也会加大资源的开放力度，采取走出去、请进来的方式，让专业的人干专业的事，与社会各届广泛合作，携起手来共同开创博物院文创事业的新局面。

今天恰逢第42个国际博物馆日，为烘托“超级链接的博物馆”的主题，提升秦陵博物院文化创意理念，秦陵博物院院长侯宁彬还与业界和学界诸位专家共同开展了以“馆藏中国 对话全球”的高峰论坛。从“博物馆文创”、“全域旅游文创 ”、“文创产业孵化”三个热点角度对秦陵博物院文化创意产业发展进行集思广益，深入研讨。

编辑： 王瑜