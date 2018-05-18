陕历博两大展览获得全国十大陈列展览精品奖

2018年5月18日，是第42个国际博物馆日。

西部网讯（记者 刘璞华）5月18日，在第42个国际博物馆日之际，由国家文物局主办，中国博物馆协会和中国文物报社组织承办的第十五届（2017年度）全国博物馆十大陈列展览精品推介获奖名单揭晓。陕西历史博物馆原创特展“长安丝路东西风”获得“全国博物馆十大陈列展览精品推介精品精品奖”。至此，陕历博已五次蝉联这一中国文博界最高“奥斯卡”奖项。与此同时，陕历博（陕西省文物局交流中心）举办的“绵亘万里——世界遗产丝绸之路”展览也首次荣获“全国博物馆十大陈列展览精品推介国际及港澳台合作奖”殊荣。

“长安丝路东西风”展览。

“长安丝路东西风”是由陕西省文物局主办，陕历博承办，甘肃省博物馆、宁夏博物馆、青海省博物馆、新疆维吾尔自治区博物馆等12家博物馆参展的原创特展，选题切近“一带一路”建设国家战略，旨在欧亚大陆的宏观视野下，反映以汉唐长安--丝路起点为代表的中华文明和世界其他文明交流互鉴的生动历程，阐释其开放性、融合性、先进性。展览精选陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省（区）反映汉唐时期东西文化交流的代表性文物珍品140件（组），将文物与文化遗产图片相结合，以东西文化交流为线索，聚焦长安，全方位呈现汉唐长安作为世界东方文明之都，不仅是汉代丝绸之路起点，而且是唐代丝绸之路中心，是对欧亚大陆产生深刻影响的世界级核心城市，是人们寄托梦想的国际性大都会。展览摒弃了以往按时间顺序“亮宝”的展陈模式，而是以“风”为核心，用文物展现丝绸之路的历史变迁，呈现中西方的文化风、贸易风和交流风，讲述丝路故事与丝路文明。展览形式立足“中国风，国际范”，综合运用多种手法还原代表性的历史空间，设计生动的互动体验使观众穿越历史、感受活起来的长安丝路文化，被称为一次“创新的、活起来的丝路展”。展览全程贯彻全方位多领域的传播理念，针对不同受众进行定向引导，综合运用展品、互联网、专家讲座和微信自媒体平台开发“丝路寻宝'系列教育活动，并首创文物文创”双IP“模式，把文创展示区打造成博物馆最后一个展厅，让观众把美好长安丝路记忆带回家。展览自2017年10月17日开幕至2018年3月26日闭幕，展期达半年之久，获得了强烈反响和普遍赞誉，参观量超百万人次，据不完全统计，针对展览的报道多达116次。

“绵亘万里——世界遗产丝绸之路”展览。

“绵亘万里——世界遗产丝绸之路”由国家文物局主办，陕西省文物局、甘肃省文物局、新疆维吾尔自治区文物局、河南省洛阳市文物局和中国社会科学院考古研究所共同承办，陕历博(陕西省文物交流中心)具体执行，为庆祝香港回归20周年、配合第十届“亚洲文化合作论坛”而举办。展览以中、哈、吉三国联合申报的世界遗产“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”为主题，汇聚三国37家文博单位的精美展品220件(组)，其中中国参展品167件（组），包括壁画、青铜器、玉器、陶瓷器、金银器、丝錦帛制品、木质品、纸质文物、玻璃器、石刻、泥塑等，其中一级品多达97件(组)，占国内展品总数的58%，许多文物是第一次与公众见面，陕历博馆藏精品鎏金铜蚕、金怪兽等则成为其中的“网红”明星展品。这些自早期铁器时代直至唐朝跨越数千年的历史见证物，充分展现了丝绸之路路网沿线民族交流、文化融合、文明互鉴的壮阔历史。举办方希望展览在讲好丝路故事的同时，为促进和而不同、兼收并蓄的文明交流，推进“一带一路”民心相通，构建人类命运共同体贡献一份力量。展览自2017年11月29日开幕至2018年3月5日闭幕，历时3个多月，在香港社会引起热烈反响，对促进内地与香港之间文化交流，加深香港市民对祖国历史和“一带一路”倡议了解具有深远意义。香港特区政府行政长官林郑月娥、文化部部长雒树刚（时任）、中央政府驻香港特区联络办公室主任王志民和国家文物局局长刘玉珠等领导出席展览开幕式，并给予展览高度评价。此次展览还创立了多个第一：第一次配合国家一带一路倡议所举办的展览；第一次在中、哈、吉三国联合申遗成功后，以“路”为主线举办的展览，是向联合国教科文组织做的一次汇报展览；第一次在“世界文化遗产”语境下举办的丝路展览；第一次由中、哈、吉三国联合举办的丝路展览；同时也是首个由内地承担全部策展及筹备工作的国家文物局2017年重点展览项目。

2014年6月，由中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦3国联合申报的“丝绸之路：长安-天山廊道路网”项目成功列入世界文化遗产名录，其中陕西7处遗产点以其独特性、唯一性充分展现了丝绸之路从开通、发展到繁荣、鼎盛等多个时期的历史风貌而入选名录，无可争辩地证明了陕西作为丝绸之路起点和重要中心的历史地位，也为陕西在新时代全力打造“一带一路”倡议战略桥头堡奠定了牢固的现实基础。

此次，陕历博两大获奖展览以丝绸之路路网为背景，秉承和响应习近平总书记“让文化遗产活起来”重要指示精神和“一带一路”宏伟战略构想，积极探索丝路主题的创新表达，寻求跨国（境）展陈合作的创新实践，在中国文博文化界取得了历史性的骄人成果。也以陕西文博人独有的丝路话语模式，为彰显和增强中华民族文化自信，实现中华民族伟大复兴中国梦贡献了一笔新的精神财富。

编辑： 刘璞华