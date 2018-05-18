培养“芯”人才 示范性微电子学院双创教育研讨会召开

示范性微电子学院创新创业教育工作研讨会暨院长交流研讨会在西安电子科技大学召开。

示范性微电子学院创新创业教育工作研讨会暨院长交流研讨会在西安电子科技大学召开。

西部网讯（记者 彭芬）5月17日至19日，示范性微电子学院创新创业教育工作研讨会暨院长交流研讨会在西安电子科技大学召开。本次大会旨在对标教育部对示范性微电子学院的建设要求，扎实推进示范性微电子学院建设工作，探索新工科背景下的示范性微电子学院人才培养途径。

2018全国新增2311个新工科相关专业点

本次会议由教育部高等教育司指导，示范性微电子学院产学融合发展联盟主办，西安电子科技大学微电子学院承办。全国26所示范性微电子学院（建设单位与筹建单位）的专家，14家行业企业，及邳州市委市政府代表参加研讨会。

开幕式上，教育部高等教育司理工处副处长杨秋波围绕创新创业教育与新工科建设作专题报告。他谈到，当前新一轮世界科技革命和产业变革孕育兴起，我国经济已进入高质量发展阶段，主动应对未来战略竞争，高等教育改革创新都需要进一步加强新工科建设。2018年，全国新增备案本科专业点2105个，新增审批本科专业点206个，合计新增2311个新工科相关专业点。

西电党委副书记、微电子行业专家杨银堂作了题为《创新驱动发展 创业引领时代》的大会主题报告。他表示，目前相关高校正在加强新兴工科专业的布局和建设，通过校企合作培养人才、协同创新，已试点探索了一批与产业紧密结合的示范性学院改革。他建议，在示范性微电子学院建设中，要加强师资队伍建设，聘请优秀企业导师，同时人才招生与培养要落实改革举措，学校要保障对学院建设的经费投入。

培养行业紧缺人才 解决国内缺“芯”难题

大会还进行了分组主题研讨。第一小组为示范性微电子学院（建设单位与筹建单位）院长交流研讨会，各高校专家就示范性微电子学院在人才培养体系建设、师资队伍建设与师资培训、校企合作、学院建设存在的问题及建议等方面议题进行了讨论，在实习实训共享平台建设、在线开放课程建设、申报高校自主设置一级学科学位授权点交流等方面达成了一致意见，并对联盟下一步工作进行了部署。

第二小组为产学研协同育人机制与模式研讨。会上，来自于企业与高校的代表，就目前人才培养存在的问题、校企合作的困境以及行业人才再教育等问题进行了深入讨论。第三小组围绕示范性微电子学院课程思政与专业思政展开研讨。会议就示范性微电子学院思政教育和育人工作进行了专题研讨。

2015年7月，教育部联合有关部委，支持北京大学、清华大学、西安电子科技大学等9所高校建设示范性微电子学院，北京航空航天大学、北京理工大学等17所高校筹备建设示范性微电子学院。示范性微电子学院作为高校人才培养的“改革特区”，肩负着培养集成电路领域紧缺急需人才，攻克重大核心技术，解决国内缺“芯”难题的重要任务。

编辑： 彭芬