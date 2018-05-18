新闻频道 > 本网原创

严打酒驾醉驾 宝鸡交警集中刑拘9名“醉驾”人员

时间：2018-05-18 12:09:21  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

严打酒驾醉驾 宝鸡交警集中刑拘9名“醉驾”人员

随着夏季的来临，各种聚餐饮酒活动增多， “酒驾”、“醉驾”等交通违法犯罪行为呈上升态势。

 宝鸡交警集中刑拘9名“醉驾”人员。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 随着夏季的来临，各种聚餐饮酒活动增多， “酒驾”、“醉驾”等交通违法犯罪行为呈上升态势。记者从宝鸡市公安局交通警察支队了解到，为深入推进交通安全攻坚战行动，有效震慑“酒驾”、“醉驾”交通违法，严历打击危险驾驶犯罪行为，5月15日，宝鸡交警支队交通案件侦查大队对宝鸡市区各大队在近期道路交通安全攻坚战整治行动中查获的九名“醉驾”犯罪嫌疑人集中刑事拘留。

据了解，这九名犯罪嫌疑人中，有驾驶营运车辆企图闯关被拦截的，有发现设卡检查掉头逃跑的，有弃车逃跑被执勤交警查获的。这些醉酒驾驶的违法行为，引发次生犯罪概率高，社会危害性极大，按照支队对醉驾打击“零容忍”的工作目标，侦查大队对以上醉驾嫌疑人全部采取刑事拘留的强制措施。

截止目前，侦查大队对自侦以及各大队移交的醉驾案件违法嫌疑人已全部执行刑事拘留。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

房价一天一个样 西安五月份将推出20990套房源

神秘的中空釉陶丸作何用？或许唐代商人已掌握“珠算”？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

西安上线“垃圾银行3.0” 它比烟头革命更可能成功！

全景

专题