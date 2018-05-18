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陕西发暴雨蓝色预警 今明榆林北部等地将现50-60毫米降水

时间：2018-05-18 11:11:45  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西发暴雨蓝色预警 今明榆林北部等地将现50-60毫米降水

陕西省气象台今日（5月18日）10时30分发布暴雨蓝色预警：受副高原槽和低层切变系统共同影响，今日14时至明日（19日）14时榆林北部、商洛东南部、安康东部将出现50-60毫米的降水。

西部网讯 陕西省气象台今日（5月18日）10时30分发布暴雨蓝色预警：受副高原槽和低层切变系统共同影响，今日14时至明日（19日）14时榆林北部、商洛东南部、安康东部将出现50-60毫米的降水。

强降水影响区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害，山洪和中小河流洪水气象风险等级高。

编辑： 韩睿

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