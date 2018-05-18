长安区一垃圾台常年焚烧垃圾 垃圾箱管理员被辞退

锦业三路恭张新村垃圾台常年焚烧垃圾。
西部网讯 长安恭张新村垃圾台常年燃烧垃圾、宝鸡盛馨苑小区7、8号楼不通天然气、临渭三官庙村六组吃水难……5月17日，宝鸡市人民政府、长安区郭杜街道办事处、临渭区阳郭镇人民致府等8个党政相关单位回复了13条西部网网友留言。
长安恭张新村垃圾台常年焚烧垃圾
垃圾箱管理人员被辞退
近期，网友“李”反映，长安区锦业三路恭张新村西门垃圾台天天烧垃圾，导致周围烟雾缭绕，影响周边环境，环卫车灭火都来过好几次，周围居民都不能开窗户，请有关部门关注解决，谢谢。
长安区郭杜街道办事处回复：经调査，存在问题的主要原因一是个别拾荒人员烧垃圾获取废品，二是有流浪人员焚烧垃圾取暖，三是垃圾箱管理员工作责任心不强，未能按规定做好垃圾箱管理工作。
街办人员现场召开村主要干部、卫生管理干部、保洁员会议，对存在问题提出严厉批评，对村主要干部及环境卫生管理干部进行诚勉谈话，要求该村认真做好管理工作，同时对不负责任的垃圾箱管理人员现场进行了辞退处理。
宝鸡盛馨苑7、8号楼不通天然气
天然气已正式接通
2018年4月4日，网友“Spring”反映称，2017年8月中旬，7、8号楼开始交房，由于是学区房不少业主急着入住，可截止4月3日小区仍未通天然气，希望相关部门关注解决。
宝鸡市人民政府办公室回复：经查，盛馨苑小区7、8号楼交房后，入住率一直偏低。宝鸡中燃陈仓分公司在天然气安装调试过程中，由于和未入住业主难以联系，导致安装调试进度缓慢。4月20日，宝鸡中燃陈仓分公司对7、8号楼燃气主管道和副管道进行了综合验收，由于存在安全隐患，未通过验收。经整改，7、8号楼于4月26日通过综合验收，5月11日，小区天然气已正式接通。
临渭区三官庙村六组村民吃水难
用水已经恢复正常
近期，网友“三官庙”反映称，我是临渭区阳郭镇三官庙村六组村民，我们是2003年因泥石流滑坡后搬迁灾民，从2003年到现在一直无水、无路，生活困难。多次找政府有关部门，可是到现在还是无人过问，希望领导能够关注。
临渭区阳郭镇人民致府回复：根据反映情况，三官庙村已于2017年7月份组织机械和人工,经过几天的加班加点,现已全部通水入户。但冬季天寒,水管冻裂就会有缺水现象,其余时节不存在缺水问题，目前用水正常。（编辑 辛超 实习生 任童）
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编辑： 辛超
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