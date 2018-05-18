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西安交警举行摩托车快速反应训练 铁骑英姿引尖叫

时间：2018-05-18 10:06:20  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安交警举行摩托车快速反应训练 铁骑英姿引尖叫

在西安街头骑着摩托车的巡警想必大家并不少见，但是他们在训练场上的时候又是什么样子？日前，西安交警曲江大队在训练场地进行了一场摩托化机动快速反应训练比赛，赛场上的铁骑英姿引爆观众尖叫。

交警在训练场上比拼摩托化机动快速反应。张文岗 摄

视频：骑警重要技能之一是摩托车停车180°原地调头，此举可以在狭窄路段快速转向调头。张国栋 摄

西部网讯（记者 刘望）在西安街头骑着摩托车的巡警想必大家并不少见，但是他们在训练场上的时候又是什么样子？日前，西安交警曲江大队在训练场地进行了一场摩托化机动快速反应训练比赛，赛场上的铁骑英姿引爆观众尖叫。

编辑： 刘望

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