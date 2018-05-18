出租房内燃气安全隐患多 租赁前应进行全面安检

西部网讯（记者 彭芬） 近日，西安秦华天然气公司安检员在对西安南郊某小区入户安检时，在一出租房内发现了多处安全隐患，该户胶管老化严重，使用直排式热水器，燃气灶超服役且不带熄火保护装置，经测漏有轻微漏气。当安检员将上述安全隐患告知租户王某后，刚租房一个月的王某大吃一惊。秦华公司在日常安检工作中发现，出租房的燃气安全隐患远远高于业主自住的房屋。
为降租赁成本 出租房内燃气具往往存隐患
秦华天然气公司安检员告知记者，部分房东为了降低租赁成本，往往给出租屋配置的燃气具是自家长期使用后淘汰下来的，或是购买一些便宜的非正规厂家生产的燃气具，存在着漏气等安全隐患。
房子出租后，房东也疏于对房客进行安全用气常识的教育和普及，加之出租房人员流动性大，有的租户缺乏安全意识，燃气使用过程中也存在不安全用气、使用不当等情况。而当安检员指出安全隐患后，房东、房客配合整改的积极性不高。
秦华天然气工作人员建议，无论是出租方还是承租方，都要重视燃气用气安全，在房屋租赁前最好能联系天然气公司进行一次全面的入户安全检查，安检员会现场进行安全用气示范。
热水器灶具使用超8年应更换
秦华天然气公司提醒，随着天气逐渐变热，到了事故高发期，尤其要注意安全用气。使用燃气具时要保持通风，要及时更换老化胶管，最好选用不锈钢金属软管连接灶具；选用带有熄火保护装置的安全燃气具；热水器要安装在通风良好的地方，保证烟道排向室外，严禁使用直排式热水器；热水器、灶具的使用年限为8年，若超期服役请及时更换。
一旦发生天然气泄漏，请立即关闭表前阀，打开门窗通风，并远离漏气地点拨打天然气24小时服务热线96777，切勿启闭任何电器开关。如发生其他火灾事故，也请同时拨打天然气公司服务热线报警，避免发生燃气次生灾害事故。
编辑： 王瑜
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