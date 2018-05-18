白水县一村庄自来水停供一个多月 三四百户村民吃水难

最近一个多月，白水县史官镇北彭牙村东坡组自来水停供，导致三四百户村民吃水不便。对此，负责供水的村民称是因新打两口井被强行断电，供电所回复对方私拉电线，要求用电应按程序申请。

供水者：供电所剪断两口新井电线

没办法抽水

从4月10日前后，白水县史官镇北彭牙村东坡组的自来水就停供了。一名村民说，村上共有三四百户人，吃水是把地下水抽到水塔上，再通过管道自流到各户家中。

“听说是因为用电出现了问题，水泵没电可用，才导致停了水。”这名村民说，这段时间吃水都是从外村买了水再拉回来，十分不便。随着天气逐渐变热，用水量也会增大，如果自来水还不能恢复供应，这该如何是好？

对此，负责为该组供水的村民张先生说，自家原有一口水井，因为出水量太小、难以满足小组居民生活用水，因此他在去年8月新打了两口井。

“今年4月10日前后，供电所来人把我给两口新井拉的电线给剪断了，因此没办法抽水。”张先生说，后来他也多次找过村委会和供电所协商，但问题一直没解决。

供电所：私拉电线会致变压器超负荷

要求用电先按程序申请

北彭牙村村委会负责人表示，村民张先生新打的两口井，用电前没有向供电部门进行申请，并私拉电线，因此供电部门进行断电处理。

“他（指张先生）原有的井能用，供电也正常着，但他就是不给群众供水。”这名负责人说，为此村委会也多次进行了协调，但对方一直不同意供水。

史官镇供电所负责人说，张先生给两口新井私拉电线，存在严重安全隐患，因此该所采取了相应的措施；同时东坡组现有变压器是为村民生活用电配备的，如果再加上两口新井用电，将会超负荷运行，安全隐患大。

针对这一情况，该所也与村委会、张先生本人进行过协商，并明确两口新井要用电，必须按照程序进行申请，供电部门将根据申请和实际情况，决定是否对现有变压器进行增容或建议张先生给水井安装专用变压器，确保安全用电。

张先生承认，他给两口新井拉的电线，是从原水井处接来，未向供电部门进行用电申请。他还说，原水井的出水量太小，确实无法满足村民生活用水需求，因此才新打了两口井。记者 卫楠

编辑： 王瑜