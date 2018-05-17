榆林举办首届乙烯产业发展论坛 助能化产业迈向高精细

5月17日，榆林首届乙烯产业发展论坛暨榆横工业区精细化工园招商会在榆林举办。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（5月17日），榆林首届乙烯产业发展论坛暨榆横工业区精细化工园招商会在榆林举办。本次活动由榆林高新技术产业开发区管理委员会与中国石油和化学工业联合会、中国石油兰州石化分公司、榆林煤化工产业促进中心共同主办，旨在推动榆林乙烯及乙烯下游产业快速发展，加快榆横工业区精细化工园招商引资进程。

榆林高新区为国家级高新区，经过近20年的发展历程，城市功能日臻完善，社会事业蓬勃发展，人居环境更加适宜，城市品位大幅提升。生活和工业基础配套设施完备。科创企业孵化器、众创空间、电商服务平台运营良好。产业发展方面已初步形成了能源化工、装备制造、新材料、半导体、纺织服装、现代服务业、现代物流等多种产业协调发展，两区融合互补的产业格局。

榆林高新区党工委书记、管委会主任赵勇在致辞时说，近年来，榆林高新区管委会紧紧围绕“招商引资、科技创新、产业发展”三大主题，充分利用榆林煤、气、油、盐共生的资源禀赋、地处五省区交界的区位优势和国家级高新区高效、快捷的政策优势，强化产业多元化融合发展步伐,积极出台了招商引资优惠政策、科技创新专项资金扶持政策，设立了产业发展引导基金和科技成果转化基金，不断加大招商引资力度，中煤、华电、延长、未来等一批中省重大项目在区内落地生根，为高新区和工业区经济发展注入了蓬勃的生机与活力，为全市经济社会发展作出了积极贡献。

面对新形势、新任务、新要求，管委会将继续坚持规划先行，在榆横工业区规划建设高端精细化工园区。目前，已与中石油兰州石化公司就建设年产80万吨乙烯达成合作协议，煤基石蜡等一批精细化工项目已开工建设。园区规划实施公用管廊及转换站等配套设施，并通过增量配电、供水改革等措施，为打造榆横工业区精细化工园保驾护航，推动园区能化产业迈向高端化、精细化发展。

当天会上，榆林高新区管委会副主任张军介绍榆横工业区概况及优惠政策。中国化工经济技术发展中心高工、教授级高工江林、中国石油和化工高校与科研院所战略联盟副主任李建斌等专家学者作了专题发言交流。

编辑： 张澍田