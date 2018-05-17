榆林发出全国创文动员令 塞北明珠欲开文明花

西部网榆林讯（记者 李明）5月17日，榆林市召开创建第六届全国文明城市动员大会,记者从会上了解到，中央文明办将榆林市列入第六届全国文明城市提名城市，榆林市将坚持问题导向和目标导向，坚决打好这场硬仗，将努力让榆林大地遍开文明之花。
当天举行的会议安排部署榆林市创建第六届全国文明城市工作。榆林市委书记、市文明委主任戴征社说，创建全国文明城市，是中省重大决策、榆林市情决定，是优化发展环境、建设最具影响力城市的有效途径，是提升市民素质、展示榆林形象的必然选择。
戴征社说，全市各级各部门要严格对照《全国文明城市测评体系》的要求，坚持问题导向和目标导向，抓重点带全局、破难题提信心，坚决打好这场硬仗。以更高标准提升市民素质、以务实举措强化城市治理、以工匠精神打造特色品牌、以更大格局推进全域文明，努力让榆林大地遍开文明之花，使创文成果转化为引领高质量发展的动力源泉。
省文明办主任鲍贻勇在讲话中提到，中央文明办将榆林市列入第六届全国文明城市提名城市，这是榆林经济社会发展的一件大事、喜事，提名既是信任和机遇，也是责任和挑战，更是使命和担当。要提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，全面贯彻落实党的十九大精神，切实统一思想、深刻认识创建文明城市的重大意义，坚持对标创建，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的文明城市，强化组织领导，确保创建工作顺利向前推进。
会议就榆林市创建第六届全国文明城市三年规划和今年重点工作进行了说明，榆阳区、市教育局、市住建局、市工商局负责人作表态发言。
当天会议，还表彰了榆林市２０１７年度精神文明建设先进集体和第二届市级文明家庭。
编辑： 张澍田
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