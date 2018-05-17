蒙华铁路蒙陕段单口掘进最长隧道提前贯通。

西部网讯（记者 鄢山宇）5月17日下午，由中铁二十局市政公司施工的蒙华铁路蒙陕段单口掘进长度最长隧道——青化砭2号隧道提前9天贯通。青化砭2号隧道，是蒙华铁路蒙陕段重点控制性工程，位于陕西省延安市境内，全长4396.72米，为单洞双线隧道,最大埋深173.62米，隧道施工单口掘进2080米、对向掘进2316.72米，单口掘进长度位居蒙华铁路蒙陕段之首。

蒙华铁路是我国目前在建最长的重载铁路，也是世界上一次投资建成的最长重载铁路，是继大（山西大同）秦（河北秦皇岛）铁路之后，又一条超长距离重载运煤大通道，线路北起内蒙古浩勒报吉站，跨越蒙、陕、晋、豫、鄂、相、赣等七省区，终点到达江西省吉安，全长1837公里，规划设计输送能力为2亿吨/年，是国家“北煤南运”的战略运输通道。

青化砭2号隧道于2015年9月开工，据中铁二十局副总工程师、蒙华铁路7标项目经理康玮介绍，该隧道地质复杂，围岩整体呈水平破碎状态，集Ⅳ、Ⅴ级围岩于一身，砂岩、泥岩、瓦斯、囊状积水、股状涌水、局部大量渗水和湿陷性黄土并存，长大距离土石分界和水平泥岩夹砂岩分布较多，岩性软硬不均，全隧分部7处不明物探区。隧道进口紧邻既有线包西铁路和林坪煤矿，具有既有铁路运营防护、上穿煤矿采空区等安全高风险，开挖掘进难度异常大。“施工中，我们遵循‘先预报、管超前、短开挖、弱爆破、强支护、勤量测、快封闭’原则，采取微台阶法施工，采用湿喷机械手、24米仰拱长栈桥、二衬台车分仓入料和带模注浆、养护雾炮机、水沟电缆槽一体机等大批先进工装，有效加快施工进度。

据蒙华铁路7标一工区经理赵卫介绍，项目管理团队还将设计蓝图转化为直观的施工图、设置技术与质量专项奖罚资金池，推行工班长自检、质检员内检和监理工程师验检的质量“新三检制”，创新采用BIM技术、安全质量教育“小喇叭”文字转语音系统、二衬混泥土浇筑警报系统、微型投影仪现场交底、手机内窥镜验证四电接口、二维码技术规范提示等一些列新媒体手段，强化施工组织管理，确保工程一次成优。

蒙华铁路蒙陕段项目建设对完善综合运输体系和铁路网布局、开发蒙陕甘宁地区煤炭资源、保障鄂湘赣等华中地区能源供应、促进沿线经济社会发展有重要意义。

编辑： 高政超