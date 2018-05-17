西安至贵州遵义往返机票低至680元 每天对开一班

5月17日，遵义新舟机场在西安召开航班推介会。

西部网讯（记者 彭芬）今天（5月17日），遵义新舟机场在西安召开航班推介会，重点推介了“西安=遵义=三亚/厦门”航线。记者获悉，近期两条航线均有团队优惠价，往返680元起。

据了解，“西安=遵义=三亚/厦门”航线由天津航空采用A320机型执飞。其中，“西安=遵义=三亚”航班班期为每周1、3、5、7各1班，具体时刻为：西安（7:55）—（9:30）遵义（10:15）—三亚（12:20），三亚（13:25）—（15:40）遵义（16:30）—西安（18:20）。

“西安=遵义=厦门”航班班期为每周2、4、6各1班，具体时刻为：西安（10:05）—（11:45）遵义（12:30）—厦门（14:55），厦门（15:55）—（18:25）遵义（19:10）—西安（20:45）。

遵义新舟机场相关负责人表示，这两条航线极大地缩短了四大旅游名城的距离，将成为推动四地交流合作的重要的经济线、旅游线、感情线。

据悉，遵义新舟机场自2012年8月28日正式通航以来，先后与中国国航、南方航空、东方航空、天津航空、越南航空等16家国内外航空公司合作开通了39条国内、国际航线，已通航城市达40个，覆盖了全国大多数省会城市、枢纽城市和旅游目的地城市。

编辑： 高政超