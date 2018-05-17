西安至贵州遵义往返机票低至680元 每天对开一班

5月17日，遵义新舟机场在西安召开航班推介会。
西部网讯（记者 彭芬）今天（5月17日），遵义新舟机场在西安召开航班推介会，重点推介了“西安=遵义=三亚/厦门”航线。记者获悉，近期两条航线均有团队优惠价，往返680元起。
据了解，“西安=遵义=三亚/厦门”航线由天津航空采用A320机型执飞。其中，“西安=遵义=三亚”航班班期为每周1、3、5、7各1班，具体时刻为：西安（7:55）—（9:30）遵义（10:15）—三亚（12:20），三亚（13:25）—（15:40）遵义（16:30）—西安（18:20）。
“西安=遵义=厦门”航班班期为每周2、4、6各1班，具体时刻为：西安（10:05）—（11:45）遵义（12:30）—厦门（14:55），厦门（15:55）—（18:25）遵义（19:10）—西安（20:45）。
遵义新舟机场相关负责人表示，这两条航线极大地缩短了四大旅游名城的距离，将成为推动四地交流合作的重要的经济线、旅游线、感情线。
据悉，遵义新舟机场自2012年8月28日正式通航以来，先后与中国国航、南方航空、东方航空、天津航空、越南航空等16家国内外航空公司合作开通了39条国内、国际航线，已通航城市达40个，覆盖了全国大多数省会城市、枢纽城市和旅游目的地城市。
编辑： 高政超
娱乐5月16日，作家江南与阅文集团合作签约暨江南新书发布会于京举行。在主题为“五月江南 独爱阅文”的发布会中……05-17
娱乐粉丝经济本身不该受到非难，但它确实还不具备在大众平台上大肆渲染炒作、大力推广的现实条件。05-17
娱乐最近，越播越长的网综开始引起不少观众的注意，和时长大约1个半小时的电视综艺相比，动辄两三个小时的网综时长洗刷了人们对综艺节目的认知。05-17
娱乐值得一提的是，此次极光演唱会消息一经爆出，一众明星好友纷纷录制VCR前来祝贺，也显示出张碧晨的好人缘与毋庸置疑。05-17
娱乐在这组照片中，向来深沉稳重的郎朗竟然活脱脱变成了一个“三岁儿童”，超夸张的面部表情好似一个行走的生动表情包。05-17
娱乐法国当地时间5月28日，《无问西东》还将作为开幕影片，在巴黎揭开第八届法国中国电影节的序幕，并随后在七个城市进行两个月的展映。05-17
娱乐付辛博选择颖儿最爱的哆啦A梦为婚礼主题，并以颖儿最喜欢的粉色作为主色调，温馨曼妙，两人婚礼主题为“最好的安排”。05-16
娱乐近日，有媒体拍到张靓颖和一名体型高大的男士深夜同看电影，从电影院出来后更是亲密挽手。05-16
娱乐一切精彩，敬请锁定5月19日（周六），北京卫视大型明星跨界音乐真人秀节目2018《跨界歌王》。05-16
娱乐网传陈坤将出演徐浩峰执导的武侠片《诗眼倦天涯》，此次晒出练功照更引发不少网友期待。05-16
娱乐素人“综艺感强”顺利吸睛 综艺尝试“星素结合”方式的例子过去也不在少数，比如户外综艺《极限挑战》《奔跑吧》等就曾尝试让素人与嘉宾进行互动。05-15
娱乐当日，来自美国洛杉矶的历史档案拍卖行携20余件好莱坞经典电影中的服饰和道具在香港君悦酒店展出。05-15