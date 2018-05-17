陕西道路运输货运车辆实现“两检合一”及异地检测

西部网讯（记者 刘望 通讯员 陈龙）记者今天（5月17日）从陕西省道路运输管理局了解到，即日起，陕西省机动车检验检测机构开始合并道路运输货运车辆安全技术检验和综合性能检测中涉及安全检验检测项目，实现“两检合一”（安全技术检验、综合性能检测合一）及异地检测。

从今天起，陕西本省车籍的普通货运车辆可在全省的任意一家具备法定资质的综合性能检测机构办理综合性能检测业务，无需办理委托检验检测手续。对于综合性能检测机构出具的“综合性能检验报告单”，各级交通运输管理部门均应予以采信。普通货运车辆在办理异地检测时，应向综合性能检测机构提交车辆行驶证、道路运输证和送检人员身份证件。

据了解，此举有助于加快推进陕西省道路货运车辆检验检测改革落地实施，有效减轻检验检测费用负担，提升道路货运企业和从业人员的获得感。

下一步，陕西省运管局将加快省级道路运输车辆综检联网系统建设，开展陕西省机动车检验检测机构的联网工作，对从事道路运输车辆综合性能检测机构全覆盖，实现与我省道路运政管理信息系统、部级道路运输车辆综合性能检验检测联网系统的数据交换和共享，并预留与公安、环保质监等部门信息系统的数据共享和交换接口，提升汽车综合性能检测行业治理能力和服务水平。

编辑： 刘望