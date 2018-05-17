2018年全球INS大会5月22日将亮相西安

西部网讯（见习记者 李卓然）今天（5月17日）下午，记者从2018西安国际创业大会媒体通气会上了解到，作为2018西安国际创业大会的主会场活动——“全球INS大会•西安”将于5月22日当天精彩亮相，助推未来西安成为具有国际影响力的“创业之都”。
“全球INS大会”自2016年创办以来，以“创新 Innovate、连接 Network、共享 Share”为主旨，以“联合想象的未来Co-inventing”为主题，致力于推动全球化发展、科技文化创新、跨行业互联及多方合作，提供以专家学者、行业巨头、投资机构、创新企业为核心的跨界融合与思想碰撞的平台，创造科技与艺术的互联，是中国首个聚焦创新经济领域，融合经济、科技、文化、时尚、娱乐为一体的具备国际化视野及全球影响力的跨界创新盛典。
据悉，本次“2018全球INS大会•西安”由西安市委、市政府主办，西安市科技局和曲江管委会联合承办，由“创新Innovate”、“连接Network”、“共享Share”三大活动板块和独立呈现的“INNOVATION EXPO未来集”创新互动展为主体的活动现场组成，其中包括情景演讲、互动演绎、嘉宾论坛、项目路演等多种形式。同时，大会将汇聚全球多位创新思想家、前沿创新项目研发者、跨界大咖、投资人等，分享和解读科技界和文化界的创新思想和技术，探索未来的多种可能性，为西安注入更多国际前沿的创新思想及科技理念，创造更多合作机会。
编辑： 李卓然
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