西安一小区配套规划幼儿园3年仍是空地 官方:8月开建

图中空地为幼儿园规划用地

西部网讯（见习记者 陈越 朱童戈）“当初，我在这里买房子就是看重开发商承诺会有幼儿园，没想到入住3年一点动静也没有。”近日，西安高新区金泰新理城小区业主雷先生向西部网民生热线反映，开发商承诺2015年完成小区配套幼儿园建设工作，但至今过去三年却仍未动工。

民生热线：金泰新理城小区幼儿园迟迟不能建成使用 请关注解决

规划中的幼儿园至今未建 幼儿入学不便

业主雷先生告诉记者，金泰新理城于2012年开发，小区共有三期，一期于2014年交房入住。“小区到现在已经有上千户，大多为年轻人，业主面临最迫切的就是孩子上幼儿园的问题。”

雷先生说，置业顾问在买房时都向业主承诺过，小区幼儿园会在2015年建成，但现在2018年了，原本规划的幼儿园却还未开建。“开发商回复说是因为和政府土地纠纷及学校规划问题在扯皮，没有办法建设，但是这样的一个问题拖了3年，什么时候能解决呢？”

5月17日，西部网记者来到位于高新区丈八四路与西户路十字西北角的金泰新理城小区。记者看到，小区里有不少接近入园年龄的孩子。一名带着孩子的奶奶告诉记者，买房时，开发商向他们口头承诺过小区一年后会建成幼儿园，“现在3年过去了，幼儿园建设时间一推再推，孩子马上要上学了，家里人都很着急。”

另一名业主告诉记者，家长们只能在周围的私立幼儿园提前登记报名。“这些幼儿园距离我们至少三公里，步行需要30分钟左右，孩子太小老人接送都是很大的问题。”

物业：确实有规划 但土地使用有争议

记者了解到，金泰新理城的开发商为陕西金泰恒业西城置业有限公司，小区规划建设三期，共计住宅户数约3100户。

而按照2011年陕西省教育厅下发的《城市新建居住区配套规划建设幼儿园、小学的指导意见》中“居住区户数在1500户及以上的，应规划建设幼儿园”的要求，金泰新理城开发商必须配建相应的幼儿园。

金泰新理城小区物业工作人员告诉记者，小区确实有规划幼儿园，也准备开始施工建设，但是土地使用上还有一些问题。“本来今年计划开始施工，但高新区规划局想要收回这片土地，用于建设公办小学和幼儿园，又未给出明确的文件批示，所以幼儿园的项目只能暂时搁置。”

该工作人员称，如果高新区文件下达，可能还会涉及到更改图纸等事宜。至于具体的建设时间，该工作人员没有给出明确答复。

记者在现场看到，物业工作人员所称的幼儿园建设用地位于小区正北边，与小区相隔一条马路，里面长满了杂草。

高新区：计划8月启动幼儿园建设工作

随后，记者将雷先生的情况反映给了西安高新区党工委宣传部。

高新区党工委宣传部回复称，按照《西安市居住区公建配套设施暂行管理办法》要求，经高新区规划局和教育局核对，认为该项目应按规范配套建设小学和幼儿园。

经高新区规划、国土、教育等相关部门联合与开发商多次谈判，历时3年时间，最终在2017年开发商同意在该项目三期地块规划19.2亩地配建一所小学，规划约7亩地配建一所幼儿园。配套幼儿园明确由开发商建设，完成后无偿移交高新区，由高新区管委会举办为公办幼儿园。

截止目前，幼儿园设计已完成，开发商正在进行幼儿园的建设报批工作，并已明确移交事项。计划8月启动幼儿园的建设工作。

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编辑： 陈越 朱童戈