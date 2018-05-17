“双创”看西安 2018西安国际创业大会22日正式启动
时间：2018-05-17 17:45:15
来源：
作者：李卓然
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
“双创”看西安 2018西安国际创业大会22日正式启动
今天（5月17日）下午，记者从2018西安国际创业大会媒体通气会上获悉，2018西安国际创业大会将于5月22日正式拉开帷幕，助力西安打造成为西部双创新高地。
2018西安国际创业大会媒体通气会现场
西部网讯（见习记者 李卓然）今天（5月17日）下午，记者从2018西安国际创业大会媒体通气会上获悉，2018西安国际创业大会将于5月22日正式拉开帷幕，助力西安打造成为西部双创新高地。
本届大会主题为“激发创新活力·打造创业之都”，会期6天，将在西安市各区县开设17个分会场，开展包括创业峰会论坛、创展活动、创业赛事、创业讲座及培训共4大类近30场活动。并有近300位国家部委、省委省政府领导，国内外相关领域院士、专家，国内外知名创业投资人和创业大咖等出席现场。
据介绍，本届大会开幕式上将启动“中国中小企业信用信息平台上线仪式，分类表彰100名“西安创业英雄”，发布《西安创业英雄帖》，并邀请国内外创新创业知名人士以及相关院士进行现场演讲。
相较于2017年西安国际创业大会，本届大会参与创客人数创历史新高，演讲嘉宾更具多元化。而作为本届西安国际创业大会的主会场活动——“全球INS大会•西安”也将于开幕式当天举行，助力西安深度推进“大众创业、万众创新”，营造最优双创环境，打造西部创新创业新高地。
编辑：
李卓然
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐5月16日，作家江南与阅文集团合作签约暨江南新书发布会于京举行。在主题为“五月江南 独爱阅文”的发布会中……05-17
娱乐粉丝经济本身不该受到非难，但它确实还不具备在大众平台上大肆渲染炒作、大力推广的现实条件。05-17
娱乐最近，越播越长的网综开始引起不少观众的注意，和时长大约1个半小时的电视综艺相比，动辄两三个小时的网综时长洗刷了人们对综艺节目的认知。05-17
娱乐值得一提的是，此次极光演唱会消息一经爆出，一众明星好友纷纷录制VCR前来祝贺，也显示出张碧晨的好人缘与毋庸置疑。05-17
娱乐在这组照片中，向来深沉稳重的郎朗竟然活脱脱变成了一个“三岁儿童”，超夸张的面部表情好似一个行走的生动表情包。05-17
娱乐法国当地时间5月28日，《无问西东》还将作为开幕影片，在巴黎揭开第八届法国中国电影节的序幕，并随后在七个城市进行两个月的展映。05-17
娱乐付辛博选择颖儿最爱的哆啦A梦为婚礼主题，并以颖儿最喜欢的粉色作为主色调，温馨曼妙，两人婚礼主题为“最好的安排”。05-16
娱乐近日，有媒体拍到张靓颖和一名体型高大的男士深夜同看电影，从电影院出来后更是亲密挽手。05-16
娱乐一切精彩，敬请锁定5月19日（周六），北京卫视大型明星跨界音乐真人秀节目2018《跨界歌王》。05-16
娱乐网传陈坤将出演徐浩峰执导的武侠片《诗眼倦天涯》，此次晒出练功照更引发不少网友期待。05-16
娱乐素人“综艺感强”顺利吸睛 综艺尝试“星素结合”方式的例子过去也不在少数，比如户外综艺《极限挑战》《奔跑吧》等就曾尝试让素人与嘉宾进行互动。05-15
娱乐当日，来自美国洛杉矶的历史档案拍卖行携20余件好莱坞经典电影中的服饰和道具在香港君悦酒店展出。05-15
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经决定将因电力行业增值税税率调整、电网企业留抵税额一次性退返腾出的电价空间，全部用于降低一般工商业电价。05-17
财经中国在数字经济领域的亮眼表现举世瞩目，希望加强与中国数字经济领域的合作。05-17
财经2017年，东部地区全部规模以上企业就业人员年平均工资为67558元，比2016年增长7.4%，也是平均工资最高的区域 05-17
财经2017年全部规模以上企业就业人员年平均工资为61578元，比2016年增长7.3%。05-17
财经财政部16日发布《地方财政预算执行支出进度考核办法》，以督促地方加快预算执行支出进度，提高财政资金使用效益。05-17
财经从具体政策行动看，中国主动扩大进口的举措将有力促进对外贸易平衡发展。05-17
财经完善国际税收规则，健全争端解决机制，提升税收征管能力，提高纳税服务水平，持续优化税收营商环境。05-16
财经预计在未来3年内，随着数字化和人民的生活密切交织，剩余的贫困人口将摆脱贫困，每个人都能享受数字红利。05-16
财经通知明确了延长阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策的期限等改进住房公积金缴存机制的举措。05-16
财经未来,具备衍生品交易资质的银行会加大结构性存款发行,部分中小银行承压进一步加大。05-16
财经资管新规要求银行理财产品不得承诺保本，而披着“保本”外衣的结构性存款成了银行发力的重点。05-16
财经4月份，我国进出口总额达23582亿元，同比增长7.2%，其中出口12705亿元、增长3.7%，进口10877亿元、增长11.6%，呈现出口增速由降转升、进口增速加快的态势。05-16
文化重于乡土、以现实主义见长、思想性与艺术性兼备。陕西作家作品中独特的文学面貌与文学传统铸就了陕西文学的辉煌。05-16
文化第十四届中国（深圳）国际文化产业博览交易会闭幕，陕西代表团荣获深圳文博会组委会颁发的优秀组织奖、优秀展示奖。05-16
文化陕西省委常委、宣传部部长庄长兴表示，加快文化产业创新与发展，要持续深化“一带一路”沿线国家和地区之间的交流合作。05-15
文化咸阳充分发挥文艺“扶志”与“扶智”的独特作用，形成文化扶贫中美丽的流动风景。05-14
文化由陕西省委宣传部主办，陕文投集团承办的文化产业与资本创新融合发展分论坛在西安举行。05-12
文化新时代“文学陕军再进军”工作座谈会召开。会议传达学习了有关讲话和会议精神，对推动新时代“文学陕军再进军”作了安排部署。05-08
文化充分发挥公证制度在知识产权保护中的功能和优势，力争成为全国知识产权公证服务示范机构。05-08
文化从5月1日上架以来，纪实文学《梁家河》受到读者追捧，短短几天该书就已经销售了2000多册。05-05
文化“春舞大西安”西安城墙千架无人机光影盛典活动，在西安城墙南门文化礼仪广场激情开启，向祖国改革开放40周年伟大时刻致敬献礼。05-02
文化2018年4月29日晚，一场水舞光影秀在西安大雁塔北广场惊艳亮相。05-01
文化西安在新媒体上的“爆红”让我们再次看到了新媒介技术平台迸发出的强大话语能力。04-28
文化省委常委、省委宣传部部长庄长兴在西安观摩百米长卷《大秦岭·中国脊梁》国画作品创作情况，并看望慰问创作人员代表。04-27
三农我省将按照“干什么学什么，缺什么补什么”的思路，立足扶贫干部不同岗位职责，设置不同培训内容，对全省扶贫干部进行分级分类培训。05-15
三农加大流动加油车调配力度，对农机集中作业区域和偏远地区送油到田间地头，并以优惠价为联合收割机和拖拉机加油。05-15
三农从蒜农手中收购，省去了中间商，帮助蒜农消化滞销的大蒜。云南部分滞销蒜农也迎来了这样的电商。05-14
三农当前我国农村正在推行的集体产权制度改革，就是要实现农村集体资产更好地反映村集体成员的利益，为村集体成员谋福利。05-14
三农记者近日获悉，《延安苹果标准综合体》和《梁家河苹果标准综合体》将于5月25日起正式实施。05-15
三农我省96%的村完成了党组织换届选举，共选举产生女村党支部书记702人，占村党支部书记总数的4.1%。05-14
三农陕西东裕生物科技股份有限公司经过精心筹备，携带东裕茶多酚系列产品走出国门，在展会上收到了国际客商的青睐。05-17
三农5月14日上午，第三届丝博会举办期间，由陕西省西咸新区开发建设管理委员会主办，西咸新区泾河新城管理委员会、泾阳县人民政府承办的第一届中国茯茶产业高峰论坛在西安正式开幕。05-15
三农共实施医疗救助11.6万人次、支出资金8803万元，临时救助3.4万人次、支出资金3093.5万元。05-14
三农特色小镇是在几平方公里土地上聚集特色产业、生产生活生态空间相融合，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。05-14
三农截至4月底，岐山县通过对全县4516名建档立卡贫困户学生实施动态跟踪管理，实行一生一卡，实现数据准确率达100%。05-14
三农地处秦岭南麓的汉中市略阳县，是秦巴山区集中连片特困地区县，也是我省深度贫困县之一，全县145个行政村中，贫困村占到84.8%。05-14
旅游15日，国家信息中心分享经济研究中心在京发布《中国共享住宿发展报告2018》。05-17
旅游在福建省泉州市鲤城区金鱼巷，居民带着孩子从复古的街灯下经过。原先巷子上空杂乱无章的高低压线路都已完成入地缆化改造。05-17
旅游美国夏威夷州热门景点基拉韦火山近期持续喷发，促使大批游客出行计划告吹，给当地旅游业带来数以百万计美元损失。05-17
旅游近日，在位于丽水龙泉市锦溪镇的“江南蜜蜂谷”里，蜂农梅盛伟正忙着给蜜蜂“搬新家”。05-17
旅游2018年5月19日是第八个中国旅游日，记者从北京市昌平区旅游委获悉，旅游日当天昌平区内11个景区将免费面向市民开放。05-17
旅游在第五次全球重要农业文化遗产国际论坛上，尤溪联合梯田作为“中国南方稻作梯田系统”四个子项目之一。05-17
旅游浅夏五月，在楼观，漫步其间，繁花开成一片海洋，令人心驰神往。05-16
旅游据国外媒体报道，美国宇航局喷气推进实验室证实，新型微型无人直升机将部署在“火星2020探测车”上，发射至火星表面。05-16
旅游15日，中国共享住宿领域首个行业交流与研究平台——共享住宿专业委员会（以下简称专委会）在国家信息中心分享经济研究中心成立。05-16
旅游据中央气象台网站消息，预计16日08时至17日08时，山东南部、苏皖北部、河南东部、湖北东北部等地的部分地区有大到暴雨。05-16
旅游5月19日是中国旅游日，国家旅游局宣布2018年为“美丽中国——全域旅游年”，浙江作为全域旅游示范省创建单位。05-16
旅游记者前天从象山有关部门获悉，该县首条玻璃栈道目前已进入施工收尾阶段，预计于6月投入试运营。05-16
美食家里有小朋友，在挑选食材时会尽量买季节情蔬菜，尽量少买或不食反季节性蔬菜。05-17
美食1.首先大火把锅烧热、放油、平时炒青菜的量即可，第一次尝试可以放多一点，越多油越好炒。4.然后趁米饭冷硬快速炒散。05-17
美食含油脂较多的食物放时间久了，如油类、糕点、鱼肉类的干腌制品、核桃、花生、瓜子等，就会产生一股又苦又麻、刺鼻难闻的味道。05-17
美食葱的营养丰富，除含有胡萝卜素、维生素A、维生素B、维生素C及铁、钙、磷、镁等矿物质外，还含有挥发油。05-17
美食葱含的草酸与豆腐容易形成草酸钙，阻碍人体对钙的摄取，不仅是豆腐，葱也不应与其它含钙量较高的食物同食。05-17
美食取长补短：在炖鱼时加块豆腐，两者有很好的蛋白质互补作用，豆腐中的蛋氨酸含量较少，而鱼类体内这种氨基酸含量。05-17
美食功效∶红豆本身有利尿作用，有助改善水肿，碳水化合物含量高，可作为日常食物，注意紫米较不易消化，一次不宜。05-16
美食专家说，老人牙齿稀松、消化功能逐渐减退，各种消化液分泌减少，加之肠道蠕动减弱，更应细嚼慢咽。专家称。05-16
美食功效：黑目耳不仅可以祛斑，还能润肺，防止肌肤老化；加入红枣有助于健脾润肤，祛除黑斑，达到美白的作用。功效。05-16
美食炒锅置火上，倒油烧热，放入苦瓜块炒，然后调入盐，白糖，继续翻炒。锅置火上，倒植物油烧热，略微降温后。05-16
美食做法：将约100克粳米加水煮粥，等到快要熟的时候，放入切好的韭菜，然后加入适量的盐、香油、味精等即可食用。05-16
美食茼蒿250克，洗净入沸水焯过，切细，加适量芝麻油、食盐等佐料拌匀食用 茼蒿凉拌，功效最佳，可用沸水焯烫。05-16
健康脾胃病一方面重在日常食疗调养，另一方面就要仔细观察，早发现早治疗。05-17
健康与燕麦片相比，速溶麦片原料以燕麦、小麦、大米、玉米等为主，不单纯是燕麦。速溶麦片经精细加工，其可溶性膳食纤维丢失很大，营养成分大打折扣。05-17
健康增加活动既要提倡人们积极投身体育锻炼，也要鼓励大家采用更多微运动的方式，点加面的结合，才能有效增加能量消耗，有益健康。05-17
健康“闪腰”是人们经常遇到的问题，医学上称为腰扭伤，是日常生活中经常出现的一种急性腰痛，多发生于老年人、高强度的劳动者、久坐的办公族等。05-17
健康对于糖尿病合并高血压的患者，降压药必须长期吃，而且要每天有规律地吃，一旦漏吃，血压变化会很大，对患者身体危害也很大。05-16
健康要想神清气爽，不妨多用黑色且有补肾填精功效的食材来进补。广东省人民医院中医科副主任医师林举择推荐的养生靓汤是——黑豆熟地煲生蚝汤。05-16
健康那么，我们到底还能不能愉快地种“多肉”了呢？是所有“多肉”都有毒性还是只有一部分多肉植物具有毒性呢？05-16
健康如今，花有许多做法和吃法，可凉拌、热炒、炖汤、泡茶、烘焙，做其他食物的佐料，也是饮料和啤酒酿造的原料。05-16
健康临床发现骨质疏松越来越年轻化，这主要与饮食不均衡、少晒太阳等不良生活习惯有关，预防骨质疏松也要从调整生活方式、补充钙剂、维生素D等入手。05-15
健康门诊中见到的脊柱侧弯、椎间盘突出患者，多数都习惯以放松、懒散的姿势站立、坐卧，长期无意识地驼背、弓腰、跷二郎腿是患病的主因。05-15
健康手脚冰凉是身体的自我保护，一般是由气血亏虚引起，要想“根治”得从生活和饮食上同时调理。05-15
健康初夏气温明显增高，易导致湿热之邪，这期间多注意饮食，可防病养生。农谚中就有“小满后，见三鲜”之说，这里的鲜指的是：黄瓜、蒜薹和樱桃。05-15
教育进入5月，随着各地义务教育阶段入学政策的出台，孩子们迎来了升学季，中国家长便又一次集体进入了焦虑季。05-17
教育这两天，浙大人文学院古典文献学专业的学生们，纷纷在朋友圈晒起了他们亲手做的线装书，浓浓的穿越感扑面而来。05-17
教育4月11日，邓林明穿过林间小路赶往吴文见家。他三年来一直坚持义务教吴文见、吴丹丹两兄妹读书。05-17
教育5月15日，由上海市语委办和中国文字博物馆举办的《汉字》巡展在上海儿童博物馆开幕，吸引了众多学生观展。05-17
教育什么是古风音乐，没有人给出权威定义，但大致的特点可以归纳为：歌词古典雅致、宛如诗词歌赋，曲调唯美，注重旋律，多用民族乐器。05-16
教育
广州的张女士上周末准备带儿子回趟老家，可买火车票时她犯难了：八岁的儿子身高超过同龄人，常常在享受儿童免票政策上“吃亏”——经常要比同龄人多花“冤枉钱”。05-16
教育针对学校教师摆脱部分工作责任，而家长被学校召来“干活”，承担大量原本与自己本职工作无关的事情，有家长戏称自己为“编外教师”。05-16
教育成都将从六方面健全鼓励政策。对应征入伍的本科毕业生，给予不低于12000元的一次性奖励。在家庭优待金标准、落户成都、在蓉就业等方面也都出台了新的优待政策。05-16
教育
硕士毕业于剑桥大学经济学专业的施恒之，本可以走一条比较舒适的职场进阶或者子承父业的道路，但他偏不。05-16
教育对于校园招聘来讲，秋季招聘季是惯常的“年度大戏”，春季招聘则一向被当成对应届毕业生的“拾遗补缺”。05-16
教育5月11日，由西安工业大学机电学院、电信学院联合组织的“科技引领 共话未来——系列科技作品进中小学校园”科技知识宣传活动走进附属中学，为附中学生带去了别开生面的科技体验。05-15
教育我国著名海洋地质学家、“南海深部计划”指导专家组组长、82岁高龄的汪品先院士在南海下潜，并在海底获得重要发现。05-15
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
房产市场上有部分伪劣的所谓“净化产品”，通过添加大量香精去除异味，实际上起不到消除有害物质的作用。05-12
房产在家庭装修的时候，记得为自己好好设计一个衣帽间。05-12
房产总是抱怨厨房太小、做饭不舒服不方便么?05-11
房产家装防水是家庭装修中非常重要的项目，一旦防水工程出现问题就是后患无穷。05-11
房产触犯装修中的任何一个小错误，都可能会造成严重后果。05-10
汽车包括美版Rogue Sport车型和在加拿大销售的Qashqai(北美版逍客)。日产ProPilot半自动驾驶系统广受消费者欢迎，目前全球约有12万辆日产汽车搭载该技术。05-17
汽车宝马集团全球汽车销量持续增加，4月份销量同比增长1.2%，销售了19.5万辆宝马、MINI以及劳斯莱斯汽车。05-17
汽车而通过最新的预告图，验证了该车正是Q8概念车的量产版。据了解，新车尾部设计将在Q8系列揭秘视频中亮相。05-16
汽车宝马还将在M8系推出M850i xDrive系统，配备20英寸合金轮毂及高性能的轮胎，这也将受益于其四驱模式。05-16
汽车斯巴鲁日前宣布，其首款插电式混合动力车(PHEV)将基于其第三畅销车型Crosstrek。最强大的竞争对手是起亚Niro05-15
汽车幸运的是，在丰田汽车公司总裁丰田章男(Akio Toyoda)的新指令下，设计师们在设计过程中有了更多的决定权，此举有望带来创新的设计。05-15
汽车彰显其独一无二的尊贵气质。动力方面，该车搭载全新幻影的6.75升双涡轮增压V12引擎，功率可达420千瓦，峰值扭矩850牛米，搭配ZF8速自动变速器，四驱系统。05-14
汽车据外媒报道，大众高尔夫GTI TCR Concept概念车日前在奥地利Worthersee改装车展上正式发布。05-14
汽车阿斯顿•马丁宣布，旗下纯电动汽车品牌Lagonda的首款车型将为SUV，于2021年上市，并发布了新车的预告图。05-11
汽车根据王室夫妇的要求，MINI周三发布的这款车将交由儿童艾滋病协会(The Children’s HIV Association (CHIVA) )进行公开拍卖。05-11
汽车公司高层7日表示，现代和起亚汽车公司正在努力实现今年755万辆的销售目标，他们预期今年第二季度的销量同比增长近10%。05-10
汽车梅赛德斯-奔驰韩国有限公司于本周二开始运营其全球首个AMG赛车跑道，以期在快速增长的韩国市场推广高性能汽车。05-10