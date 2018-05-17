“双创”看西安 2018西安国际创业大会22日正式启动

2018西安国际创业大会媒体通气会现场

西部网讯（见习记者 李卓然）今天（5月17日）下午，记者从2018西安国际创业大会媒体通气会上获悉，2018西安国际创业大会将于5月22日正式拉开帷幕，助力西安打造成为西部双创新高地。

本届大会主题为“激发创新活力·打造创业之都”，会期6天，将在西安市各区县开设17个分会场，开展包括创业峰会论坛、创展活动、创业赛事、创业讲座及培训共4大类近30场活动。并有近300位国家部委、省委省政府领导，国内外相关领域院士、专家，国内外知名创业投资人和创业大咖等出席现场。

据介绍，本届大会开幕式上将启动“中国中小企业信用信息平台上线仪式，分类表彰100名“西安创业英雄”，发布《西安创业英雄帖》，并邀请国内外创新创业知名人士以及相关院士进行现场演讲。

相较于2017年西安国际创业大会，本届大会参与创客人数创历史新高，演讲嘉宾更具多元化。而作为本届西安国际创业大会的主会场活动——“全球INS大会•西安”也将于开幕式当天举行，助力西安深度推进“大众创业、万众创新”，营造最优双创环境，打造西部创新创业新高地。

编辑： 李卓然