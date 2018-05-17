3月陕西河流水质有所好转 沣皂水源地锰超标

西部网讯（记者 鄢山宇）5月17日，陕西省环保厅发布4月水环境质量状况。数据显示，4月份，全省河流水质良好，与上年同期的轻度污染相比，水质有所好转。28个市级集中式饮用水水源中27个水源达标，沣皂水源地锰超标，水源达标率96.4%。

在监测的83条河流179个国控、省控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面136个，占76.0%；Ⅳ～Ⅴ类30个，占16.8%；劣Ⅴ类13个，占7.2%。与上年同期相比，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例上升20.2个百分点，Ⅳ～Ⅴ类下降17.4个百分点，劣V类下降2.8个百分点。

4个湖库中，石门水库、瀛湖水质优，王瑶水库水质良好，红碱淖重度污染；与上年同期相比水质均无明显变化。

28个市级集中式饮用水水源中27个水源达标，沣皂水源地锰超标，水源达标率96.4%。据长安大学专家分析，沣皂水源地为浅层地下水，可能和地层原生的锰含量过高有关，这种情况在全国地下水饮用水源地较为普遍。水源地水进入自来水厂，经处理达到饮用水标准，检测合格后方可进入市政供水管网，保证公众“水龙头”水饮用安全。

此外，省环保厅还公布了4月份省级河长制河流水质状况：渭河干流水质良好，与上年同期的轻度污染相比，水质有所好转。西安市昆明湖中度污染；汉江干流水质优，同比水质无明显变化；丹江干流水质优，同比水质无明显变化；泾河干流水质良好，同比水质无明显变化；延河中度污染，与上年同期的重度污染相比，水质有所好转；北洛河轻度污染，同比延安段水质无明显变化，渭南段水质好转；黄河干流陕西段水质优，同比水质无明显变化。

编辑： 高政超