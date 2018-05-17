绥德石雕资料图。（图片来自网络）

西部网讯（记者 敬泽昊） 5月16日，文化和旅游部公布了第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人，全国共有1082名传承人入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单，我省有21人入选。

2015年，文化和旅游部组织开展了第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人评选工作，根据《文化部办公厅关于开展第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人申报工作的通知》（办非遗函〔2015〕537号）要求，我省积极开展了推荐申报工作，共推荐了31名代表性传承人。在此次公布名单中，我省共有21人传承人入选，涉及传统音乐、传统舞蹈、传统戏曲、曲艺、传统美术、传统技艺、传统医药和民俗8个类别。截至目前，我省国家级代表性项目代表性传承人共有63人。

国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者，是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。下一步，我省将按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《陕西省非物质文化遗产条例》的规定，采取多种举措，鼓励和支持非物质文化遗产代表性项目代表性传承人开展传承传播活动，努力营造全社会共同参与传承保护和弘扬发展中华优秀传统文化的生动局面。

陕西省第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单

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