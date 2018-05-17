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西安公交新开通高新9号线 261路取消三个站点

时间：2018-05-17 16:52:48  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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西安公交新开通高新9号线 261路取消三个站点

5月20日，西安市公共交通总公司将开通高新9号线，同时对261路线路进行缩线调整，取消锦业路•丈八七路口、锦业路•丈八八路口和锦业一路•丈八八路口3个站点。

西部网讯（记者 鄢山宇） 西安市公共交通总公司5月20日将开通高新9号线。同时对261路线路进行缩线调整，取消锦业路•丈八七路口、锦业路•丈八八路口和锦业一路•丈八八路口3个站点。

高新9号线。

高新9号线实行无人售票 可刷卡

高新9号线由锦业一路•丈八八路口发车，经丈八八路、锦业路、唐延路（沣惠南路）至特警支队。

设置站点有特警支队、西安锦都（回）、沣惠南路•科技路口、唐延路•唐兴路口、高新一中高中部、旺座现代城、科技六路中段、体育训练中心、省游泳中心、唐延南路•锦业路口、锦业路•丈八二路口、锦业路•丈八三路口、锦业路•丈八四路口、锦业路•丈八五路口、锦业路•丈八六路口、锦业路•西三环路口、锦业路•丈八七路口、锦业路•丈八八路口、锦业一路•丈八八路口。

线路全长12公里，特警支队首班：6:00，末班22:00；锦业一路•丈八八路口首班6:30，末班22:00。实行无人售票空调车两元一票制可刷卡票制。

261路。

261路取消锦业路•丈八七路口等三个站点

261路由公交六公司西区发车，经朱宏路、大兴东路、西二环、唐延路（沣惠南路）、锦业路至西三环口。20日起，261路将取消锦业路•丈八七路口、锦业路•丈八八路口和锦业一路•丈八八路口3个站点。

线路全长18公里，公交六公司西区首班6:00，末班20:30；锦业路至西三环口首班6:30，末班21:00。实行无人售票空调车两元一票制可刷卡票制。

编辑： 韩睿

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