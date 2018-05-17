西安道北居民即将入住安置小区 首位选房者两小时拿到钥匙

仅用了两个小时，杨大爷便拿到了首张回迁安置证明。



西部网讯（记者 熊惠玲）5月17日上午，81岁的老人杨秋生一家四口，早早地便等候在了配套齐全的现代化安置小区华清幸福里的物业大厅，仅用了两个小时，杨大爷便拿到了首张回迁安置证明，成为本次安置项目中首位选房拿到钥匙的住户。

“这一天，我们一家人一直盼着，终于盼来了。”81岁的杨大爷一家此前住在西安童家巷，那里紧挨着西安车辆段，环境嘈杂，街道狭小。“现在我们上了岁数爬不动楼梯，加上长时间在那里生活也比较压抑，我们迫切想要改变居住环境，拆迁的时候第一个交了房。”

杨大爷和大妈根据自身的情况选择了一套80平米的小三室。杨大爷说，“小区的容积率和房子的光照我们都很满意，接下来就是赶紧在物业办理装修手续，让儿子抓紧时间装修，争取年前能入住，在新房子里过年。”

西安建工站改项目建设有限公司相关负责人张晓辉介绍说，华清幸福里安置小区位于西安浐灞生态区华清东路以北，广运潭大道东西两侧，比邻幸福林带，未来将置身于西安市最大的“绿色走廊”之中。项目规划用地约100亩，总建筑面积约34.5万平方米。容积率4.36，绿地率35%，并配套幼儿园、文体场所和活动场所。安置楼项目I期共6栋楼，II期共3栋楼，用于安置拆迁居民。

记者现场了解到，该小区设计为现代中式建筑风格，通过不同高度的单体建筑有序组合成建筑群体，突出自然、温馨的景观氛围。小区安置楼全部为框架剪力墙结构，有多种户型，每栋楼配有消防（医疗）电梯和客梯各一部，水、电、天然气、暖气、宽带等配套设施齐全。

据了解，西安火车站北广场棚户区的改造是西安火车站改扩建工程中的重要组成部分，站改工程是由西安市政府和西安铁路局共同负责实施，涉及新城、灞桥、未央、临潼、浐灞、大明宫保护办六个辖区，被喻为本世纪西安建城史上规模最大、涉及面最广的一项城市综合改造项目。2018年5月6日，新城区西安站改工程北广场棚改项目回迁安置指挥部先行启动项目首批进户工作，计划于2018年7月6日完成，确保尽早解决居民回迁安置问题。

编辑： 熊惠玲