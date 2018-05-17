长安区学生夜间乘车难？西安将开展体验式督查

西安市交通运输局负责人现场研究解决方案。

西部网讯（记者 刘望）近日，网络上出现了一篇《晚上八点，在长安区上学的我开始心慌》文章，看到文章后，西安市交通运输局立即协调解决相关问题，增开车辆外，同时对行业存在的短板进行了反思，并在全行业开展体验式督查调研，作为工作制度固定下来。

加车加班次延长发车时间 加快长安区公交场建设

5月11日晚，西安市交通运输局就长安区公交出行问题，连夜安排部署，主要负责人带队，会同市领导、长安区以及城投和公交等部门负责人，共同乘坐616路公交车，实地体验调研长安区及其大学城区域公交出行难问题，摸清实情，现场研究解决思路。

经多次协调沟通，自5月12日起，173路公交夜间出车增加4部，行车间隔由20分钟缩短至15分钟；开通616路外院至航天城地铁站区间车，推行18:00至23:00运行；长安区调整4-08等5条公交末班车发车时间延至22:00，同时加快协调推进长安区公交场建设。

领导班子成员每月开展体验式督查调研不少于5次

除了解决眼前问题，西安市交通运输局决定开展体验式督查调研，了解造成问题背后的原因。西安市交通运输局建立了问题库，把问题收集起来，逐一解决。目前已梳理查找出民生热点、行业管理、交通执法、行政效能、行业服务和工作作风等八个方面19个问题。

对于这19个问题，西安市交通运输局将实行备案销号制度，对问题进行编号，解决一个销号一个，暂时解决不了的继续研究解决方案，不等待、不回避、不放过，实现“问题有整改、件件有督查、个个有落实”。

“开展体验式督查调研不是简单的完成了多少个体验走访任务，而是看解决了多少个群众关心的热点、难点问题。”西安市交通运输局局长张健说，“我们将体验式调研作为工作方法，提高行政效能，局领导班子成员每月开展体验式督查调研不少于5次，业务处室负责人不少于10次，全局各级党组织齐抓共管全员参与，解决当前存在的问题”。

工作不力将进行通报整改 落实有力将予以表彰

近日，西安市交通运输局还主动走进新兴大型企业、高校人才基地、新建居民小区和各区经济板块等，从城市公交、出租汽车、客运（旅游）班线等涉及群众公共交通出行服务多方面入手，早发现早解决交通运输问题。

西安市交通运输局建立全局体验式督查调研工作长效机制，做到“不调研不决策，先调研后决策”，要求各部门负责人深入基层调查研究，广泛征求市民群众意见，提高决策科学化水平。参加调研的处级以上干部，结合调研主题定期形成调研报告，最终统一梳理汇总形成研究问题和班子决策的依据。

据了解，对批转办理的问题和线索，及时进行跟踪督办，对不按时办结、工作落实不力的单位和个人进行通报整改；对体验调研认真、查找问题精准、执行落实有力的单位和个人予以表彰，同时作为干部提拔、晋升和奖惩的重要依据。

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编辑： 刘望