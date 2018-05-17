西安女子半程马拉松周日举行 13条公交线路临时调整

西部网讯（记者 鄢山宇） 2018西安女子半程马拉松暨全国女子半程马拉松锦标赛将于5月20日（星期日）在西安市长安区举行。为保障比赛顺利进行，5月19日22时至次日12时，西长安街会进行交通管制，13条公交线路将进行临时调整，提醒市民提前安排规划出行时间及线路。

19日22时至20日比赛结束：600路、616路临时绕行

5月19日22时至20日比赛结束，西长安街（绿园十字至西长安街广场北路十字段）实行交通管制，600路由陕师大长安校区始发至金堆城小区站后，改经广场北路、西部大道至西安地勘院站后恢复原线。

616路由外语大学南校区始发至金堆城小区站后，改经广场南路、韦曲南街、南长安街至东长安街西口站后恢复原线。

20日6时至12时:6条线路临时缩线 7条临时绕行

此次赛事道路包括长安广场（起点）—西长安街（向西）—樱花广场（向南）—文苑中路—学府大街（向西）—郭杜南街（折返）—学府大街（向东）—子午大道（向南）—神禾二路（向东）—城南大道（向北）—西长安街（向东）—绿园十字（折返）—长安广场（终点）。5月20日6时至12时，对全赛道实行交通管制。

届时，162路、166路原线路缩线为清凉寺始发至电视塔；268路、280路由原线路缩线为杜城公交枢纽站始发至公交五公司；600路由原线路缩线为西安地勘院始发至张家堡西；616路由原线路缩线为东长安街西口始发至火车站西。

此外，还有7条公交线路临时绕行，分别为：

1、311路由西北大学南校区始发，改经凤林北路、翰林南路、香积大街、西沣路、郭杜南街至冲剪机床厂站后恢复原线。

2、游9（320）路由秦岭野生动物园始发至子午大道南口站后，改经环山路、长安大道、常宁大街、南长安街至东长安街西口站后恢复原线。

3、321路由朱雀蔬菜批发市场始发，改经建业三路、郭杜南街、郭杜西街、西沣路、西部大道至朱雀大街西部大道口站后恢复原线。

4、322路由杜城公交枢纽站始发，改经子午大道、西部大道、西沣路至英捷旧车交易中心站后恢复原线。

5、324路由培华学院始发至西寨十字站后，改经南长安街、北长安街、西部大道至西部大道西沣路口站后恢复原线.

6、环山1号线由大雁塔北广场始发至电子正街站后，改经丈八东路、子午大道、西部大道、西沣路、南横线、子午大道至子午峪站后恢复原线。

7、环山2号线由大雁塔北广场始发至雁环路口站后，改经子午大道、西部大道、西沣路、南横线、子午大道至环山路口站后恢复原线。

编辑： 韩睿