想接市政供暖却被强收碰口费 市政物价均称"管不了"

业主制作的维权漫画。

西部网讯（见习记者 马晴茹 实习生 任童）“小区要接市政供暖，热力公司强收业主‘碰口费’，这种做法合规吗？”近日，西部网民生热线收到网友投诉称，西安名城雅居小区接市政供暖卡在了“碰口费”上，本应由政府或特许经营企业承担的费用，现在却强制向业主收取。

更让业主觉得心灰意冷的是，不管是物价部门还是市政，都称管不了这个事，“政府部门管不了，那业主要去哪里维权？”

民生热线：名城雅居小区接市政供暖又卡在“碰口费”

5月17日上午，西部网记者来到西安名城雅居小区了解情况。

业主代表黄先生告诉记者，小区目前采用的是燃气自备锅炉供暖，但锅炉已达使用年限，供热远不能满足住户需求，且存在严重的安全隐患。基于这个情况，经业主们授权，业主代表、小区物业向陕西明德集中供热有限公司提交了接入市政供暖管网的申请。“但热力公司却要求我们缴纳小区红线外主管道每平米98元、红线内每平米21元的费用。”

“省上政策明确规定禁止收取管道‘碰口费’，明德热力公司还要强制收取，这到底有没有部门管？”黄先生说，依据陕西省物价局2017年【111】号文件《陕西省清洁供暖价格政策实施意见》第九条规定:建筑红线范围以外的供气供热管网设施由政府或者政府特许经营企业按照经营范围负责投资建设，费用由政府或特许经营企业承担，不得将建设费以“碰口费”等名义向用户和其他市场主体收取。

更让业主们无法接受的是，针对热力公司明显不合规的收费行为，政府部门却都说管不上。“我们找过西安市物价局、西安市政、雁塔区政府，都说不在他们的管辖范围内。”

在现场，业主代表雷女士电话联系了西安市物价局。一名工作人员明确表示，明德热力公司收取小区业主管道铺设费是不合规定的，但他们不能进行管理。“我们只负责暖气费的定价，施工建网不属于我们的管辖范围，具体主管部门可以咨询市政部门。”

随后，记者跟雷女士一起联系了西安市市政公用局。工作人员在听完问题后回复，“我们市政只负责供热质量和供热服务，费用问题需要咨询物价局。”对于名城雅居小区红线外管道铺设问题，该工作人员表示，主管道已铺设到该小区门口，目前牵扯到的就是费用问题，随后便挂掉了电话。

针对名城雅居小区暖气“接口费”问题，民生热线栏目也曾将情况反映给雁塔区，雁塔区相关工作人员回复，这类问题要找市上，不在他们管辖范围内。

“我们就想知道，我们的问题到底应该找谁来解决？希望各部门不要互相推诿，尽快为百姓解决实事！”雷女士有些无奈。

对于此事，西部网将持续关注。

编辑： 沈晓芳