西安改造103处交叉路口 让行人和车辆各行其道

韩森路和公园南路的双丁字路口增添了多项交通设施。

西部网讯（记者 刘望） 随着西安“车让人”行动的不断推进，许多市民呼吁加快改造硬件基础设施，明确机动车和行人之间的法律责任。近日，西安交警就对韩森路和公园南路的双丁字路口等103个路口进行了改造，确保行人和机动车过马路“有灯可依”。

人流车流混杂 一些路段经常堵得一塌糊涂

韩森路是西安城区东西方向的一条重要通道，此处老旧住宅小区比较多，居住于此的老年人早晚出门较为频繁，过街需求旺盛。这条道路也连接着东二环与东三环，车流量也比较大。再加上公园南路双丁字路口，所以这里常常会产生人车矛盾。

“公园南路是个双丁字路口，早晚高峰或者下雨天车速比较慢，横穿马路的行人和机动车相互干扰，容易造成交通锁死。”西安市交警支队工程队民警刘杰说，“由西向东的车堵在东二环，车辆无法进入韩森路路，由东向西的车辆堵到幸福中路，整个片区的路网都会陷入瘫痪。”

公园南路和韩森路的结构类似于一个小转盘，一旦韩森路的这20米路段拥堵，整个双丁字路口的微循环都会陷入“转不动”的境地。以前就这一个路口，除了平峰时的2名日常执勤警力外，早晚高峰要加派5名警力来疏导交通。

改造双丁字路口 让行人和车辆各行其道

近期，西安交警就对该路段进行了改造。在韩森路-公园南路交叉口信号控制系统，增设6组机动车信号灯，8组行人过街信号灯，最大限度地消除不同向车流间的冲突，降低合流间的干扰程度，规避直行、左转车流与过街行人的冲突，保证行人过街安全。

同时设计了4种配时方案6个运行阶段，早高峰7-9时，晚高峰17-20时，平峰5-7时、9-17时、20-0时，夜间0-5时，采用不同的时段，缓解交通拥堵。灵活设计信号相序，相邻红路灯之间约有十余秒的时间差，确保交叉口内部不滞留车辆；变更交叉口内公交车道标线，设置引导标志，引导社会车辆借道行驶；消除交叉口南出口东侧/南进口西侧人行横道，消除人车冲突。

现在通畅了 每小时可多通过800辆小型车

经西安交警一个多月的反复优化调整，交叉口改善后交通秩序得到改善。消除了机动车冲突点1处，减少机动车合流点1处，消除机动车与非机动车、行人冲突点4处，行人过街安全得到保障。

交叉口通行效率得到改善，直行车量的通过数从改善前的每小时1032辆标准车辆提升至每小时1854辆标准车辆，也就是说，每小时可以多通过800辆小型汽车。疏导警力也由之前的5名调整为目前的1名。据了解，这些新设施的建设全部使用的是旧灯具和灯杆，没有额外支出，红绿灯设置每天只花5元电费，以最低的成本保证了行人和车辆的出行安全。

截至目前，西安交警共完成并下发未央路—凤城二路，莲湖路—西北三路等103处重点交叉口信号配时精细化设计方案，推出“西华门十字，太白南路-科创路，咸宁西路—经九路”人车冲突解决示范案例，钟楼—北二环中轴线，沣惠南路（大寨路—丈八东路）信号干线协调控制正在推进。

编辑： 刘望