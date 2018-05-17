为发展拼了！西安“重金求才” 再度升级人才新政“大礼包”

5月17日，西安市人社局、财政局发布《西安市进一步加快人才汇聚若干措施》（以下简称“十三条措施”）。

西部网讯（记者 鄢山宇）为吸引聚集更多人才来西安发展创业，5月17日，西安市人社局、财政局发布《西安市进一步加快人才汇聚若干措施》（以下简称“十三条措施”），再度升级人才新政“大礼包”。

据了解，“十三条措施”不仅对高校毕业生、技能人才、高端人才、全球人才在西安就业、创业提供了“一条龙服务”，还进一步下放人才评审权、扩大人才认定范围，“重金求才”展现出大西安聚才诚意。

高校毕业生一次性奖励1000元 大学生创业贷款提高至100万元

西安将设立高校毕业生“就业奖”。应届高校毕业生（包含普通高校毕业生、留学回国毕业生、技工院校高级班（预备技师班）毕业生）在西安就业落户，签订劳动合同，并交纳社会保险的，给予1000元一次性奖励补助，并发放“‘西’纳英才、‘安’心乐业大礼包”。

设立西安高校“留才奖”。凡西安地区应届高校毕业生在西安就业落户，按照每人200元标准，给予学校一次性奖励。高校毕业生离校2年内在西安灵活就业的，全额给予期限不超过2年的社会保险补贴。

加大创业扶持力度。高校毕业生5年内首次在西安市创办企业或者从事个体经营，领取工商营业执照且正常经营6个月以上的，给予5000元一次性创业补贴；将大学生创业贷款最高额度由50万元提高到100万元。

下放“两高”人才评审 扩大人才认定范围

西安将向大型企业下放高、中级职称和高、中级技能人才评审权，鼓励行业学协会等社会力量参与人才评价工作。扩大人才认定范围。将公务员、文化创意人员、自由从业者等更多领域人才纳入DE人才分类认定范围。

加快培养技能型人才，大力开展企业新型学徒制培训，参加培训的企业在职职工培训后取得相应证书的，按照技师或高级技师每人2000元、高级工及以下每人1000元给予补贴。

实行高水平大学硕士“免笔试”招聘 安家补助费5年15万

事业单位招聘急需紧缺的高水平大学毕业全日制硕士研究生，可不参加笔试，采取直接考核招聘。（高水平大学主要是指原国家“985工程”、“211工程”和“双一流”大学以及教育部最新评估排名前15位学科的全日制硕士研究生。）

西安市属单位公开招聘博士研究生，安家补助费每人由5年10万提高为5年15万。

取消外国人才来华工作年龄限制 最高给予60万年薪补贴

放宽外国人才准入条件。外国留学生、国外知名高校毕业生来西安工作，直接办理外国人来华工作许可；取消外国人才来华工作年龄限制。创建外国人才工作补贴制度。鼓励外籍产学研复合型人才在不同岗位创新创业，来西安工作外国人才给予最高60万年薪补贴及来华工作补贴。

鼓励在西安地区高校、科研院所等企事业单位工作外籍人才参与荣誉奖评选，凡获得“西安友谊奖”荣誉的，给予3万元奖励；获得“西安市优秀外国专家奖”荣誉，给予1万元奖励。

未来，西安将搭建前沿引才平台，聘请海内外100名知名专家、社会知名人士、知名高校校友担任“西安招才大使”、“校园引才特使”，联络全球及名校高层次人才和团队；在20个重点城市知名高校校友会设立“引才工作站”，拓宽招才引智半径。

去年40万人落户西安 “十三条措施”让你感受西安温度

2017年5月，西安推出《关于深化人才发展体制机制改革，打造“一带一路”人才高地若干政策措施》，推出23条人才新政举措，计划五年投入38亿，引才育才100万。新政实施一年来，截止目前已吸引40万人落户，其中学历落户和人才引进占65%。

“此次发布的‘十三条措施’是对人才新政的补充升级，更新引才用才理念，留住‘抢来’的人才，留下身边的人才。”据西安市委组织部副部长，市人社局党组书记、局长李宁君介绍，“十三条”措施政策投入力度、突破尺度更大，其中“实行高水平大学硕士“免笔试”招聘”在15个副省级城市事业招聘实现新一轮突破。下放“两高”人才评审，将历来认为的政府的“实”权下发，最大限度将人才评价权交给社会。

“这13条措施最主要的是要解决人才怎么留下、怎么用的问题，我们希望通过政策让留在西安的人才感受到西安的温度，留的安心、舒心。”李宁君说，这13条措施满满都是干货，拼投入、品气度、拼服务、拼创新，只为了让天下英才体会到大西安求财求贤的真情实意，感受到西安对人才高看一等、厚爱一层的尊重与关怀。

编辑： 韩睿