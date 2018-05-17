陕西今年已破盗窃破坏"三电"设施案53起 同比上升19%

世界电信日陕西省举行“三电”设施安全保护宣传活动。
多家单位通过设置展板，发放传单及宣传品等方式宣传保护设施的重要性。
西部网讯（见习记者 李卓然 通讯员 苟博雯）今天（5月17日）是世界电信日，为更好打击盗窃破坏电力电信广播电视设施违法犯罪，陕西省“三电”设施安全保护宣传活动在西安举行，包括省广电网络、电力、电信、联通等多家单位参与宣传，通过设置展板，发放传单及宣传品等多种方式向公众普及“三电”设施保护的重要性。
近年来，陕西省按照“巩固成果、落实责任，夯实基础、推进长效”的原则，严厉打击整治，严密治安防控，严格落实责任，扎实推进全省“三电”设施安全保护工作深入开展。据统计，2017年全省发生盗窃破坏“三电”设施刑事案件数量继续下降，比2011年下降了81%，实现了连续7年发案大幅下降的良好势头。
2017年，按照全国和省“三电”办总体部署，结合全省公安机关“2017秦鹰”行动，全省公安机关组织开展了打击盗窃破坏“三电”设施违法犯罪专项行动，取得了明显成效。据统计，去年全省公安机关共破获盗窃破坏“三电”设施案件218起，打掉犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人110名，与2016年相比，发案下降了41%，破案上升了26%。其中，西安、渭南、榆林市公安机关通过专案经营和串并侦察，组织联合作战，加强信息沟通，打掉一个盗销一条龙犯罪团伙，破获跨市区盗窃通信设施系列案件30余起，抓获团伙犯罪嫌疑人7名，有力打击了犯罪分子。
进入今年以来，全省以“平安陕西”建设为载体，充分发挥行业系统主管部门职能作用，深入组织开展以“一打击、二整治、二落实”为主要内容的专项行动。截至目前，全省公安机关已破获盗窃破坏“三电”设施案件53起，破案率同比上升19%。
下一步，陕西省“三电”设施安全保护工作将以全国“三电”办、公安部和省公安厅总体部署，以“平安陕西”建设为载体，充分发挥行业系统主管部门职能作用，深入组织开展以“一打击、二整治、二落实”为主要内容的专项行动，进一步加大打击盗窃破坏“三电”设施违法犯罪工作力度，严厉打击违法犯罪分子嚣张气焰，切实解决影响和制约“三电”设施安全保护工作深入开展的突出问题。
编辑： 李卓然
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