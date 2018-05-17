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陕西今年已破盗窃破坏"三电"设施案53起 同比上升19%

时间：2018-05-17 11:55:53  来源：西部网—陕西新闻网  作者：李卓然、苟博雯

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陕西今年已破盗窃破坏"三电"设施案53起 同比上升19%

今天（5月17日）是世界电信和信息社会日，陕西省电力电信广播电视设施安全保护工作联席会议办公室在西安举行了“5·17世界电信和信息安全日”保护“三电”设施安全宣传活动，旨在推进全省“三电”设施安全保护工作深入开展，营造保护“三电”设施的良好社会舆论氛围。

世界电信日陕西省举行“三电”设施安全保护宣传活动。

多家单位通过设置展板，发放传单及宣传品等方式宣传保护设施的重要性。

西部网讯（见习记者 李卓然 通讯员 苟博雯）今天（5月17日）是世界电信日，为更好打击盗窃破坏电力电信广播电视设施违法犯罪，陕西省“三电”设施安全保护宣传活动在西安举行，包括省广电网络、电力、电信、联通等多家单位参与宣传，通过设置展板，发放传单及宣传品等多种方式向公众普及“三电”设施保护的重要性。

近年来，陕西省按照“巩固成果、落实责任，夯实基础、推进长效”的原则，严厉打击整治，严密治安防控，严格落实责任，扎实推进全省“三电”设施安全保护工作深入开展。据统计，2017年全省发生盗窃破坏“三电”设施刑事案件数量继续下降，比2011年下降了81%，实现了连续7年发案大幅下降的良好势头。

2017年，按照全国和省“三电”办总体部署，结合全省公安机关“2017秦鹰”行动，全省公安机关组织开展了打击盗窃破坏“三电”设施违法犯罪专项行动，取得了明显成效。据统计，去年全省公安机关共破获盗窃破坏“三电”设施案件218起，打掉犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人110名，与2016年相比，发案下降了41%，破案上升了26%。其中，西安、渭南、榆林市公安机关通过专案经营和串并侦察，组织联合作战，加强信息沟通，打掉一个盗销一条龙犯罪团伙，破获跨市区盗窃通信设施系列案件30余起，抓获团伙犯罪嫌疑人7名，有力打击了犯罪分子。

进入今年以来，全省以“平安陕西”建设为载体，充分发挥行业系统主管部门职能作用，深入组织开展以“一打击、二整治、二落实”为主要内容的专项行动。截至目前，全省公安机关已破获盗窃破坏“三电”设施案件53起，破案率同比上升19%。

下一步，陕西省“三电”设施安全保护工作将以全国“三电”办、公安部和省公安厅总体部署，以“平安陕西”建设为载体，充分发挥行业系统主管部门职能作用，深入组织开展以“一打击、二整治、二落实”为主要内容的专项行动，进一步加大打击盗窃破坏“三电”设施违法犯罪工作力度，严厉打击违法犯罪分子嚣张气焰，切实解决影响和制约“三电”设施安全保护工作深入开展的突出问题。

编辑： 李卓然

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