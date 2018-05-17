“共享经济下的文博产业”研讨会开幕 五省共建西北博物馆文化产业联盟

“共享经济下的文博产业”研讨会开幕，陕西省文物局副局长周魁英致辞。

西部网讯（记者 刘璞华）今天（5月17日），在国际博物馆日来临前夕，由陕西历史博物馆主办的“共享经济下的文博产业”理论与实践研讨会在西安开幕。本次研讨会邀请领域内相关领导、专家学者、文化产业工作者以及文化企业代表，共同探讨共享经济时代下博物馆文化产业发展方向，探索文化产业跨界融合路径与模式。陕西省文物局副局长周魁英，陕西历史博物馆党委书记、馆长强跃，副馆长庞雅妮出席研讨会开幕式，开幕式由陕西历史博物馆副馆长王炜林主持。

在研讨会上，博物馆专家及文化企业代表围绕“共享经济下文博产业”这一主题展开讨论，各抒己见。周魁英表示，文创产业要想发展得好，就要正确处理好文物与文创产品、博物馆与文创产业、文创产业与市场之间的关系。同时，作为国家文化文物单位文化创意产品开发试点单位之一，陕西历史博物馆副馆长庞雅妮代表该馆在本次研讨会上也做了主旨演讲。

“共享经济下的文博产业”研讨会开幕，陕西历史博物馆党委书记、馆长强跃致辞。

同时，陕西历史博物馆、甘肃省博物馆、宁夏博物馆、青海省博物馆及新疆维吾尔自治区博物馆五家博物馆在参照国务院《关于文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》的基础上，共同提出成立以“共商，共建，共识，共享，共赢”——“五共”为宗旨的西北博物馆文化产业联盟（以下简称“联盟”）。

在五家博物馆达成的联盟共识中，大家一致决定，要充分发挥博物馆在“一带一路”建设方面的优势，以“五共”来贯彻落实习近平总书记五年前提出的“五通”构想，和十九大报告中“推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的重大文化方针。

按照共识要求，五家博物馆将围绕推动顶层设计下的资源整合创新；推动文物资源进一步开放合作，传承利用，促进知识产权、IP共享，大力弘扬中华民族优秀传统文化；优化产业结构，完善全产业链，实现产业闭环；大力推进文化创意产品与文化项目开发跨界融合五个方面展开合作。联盟鼓励各成员单位发挥自身优势，共同搭建文化产业发展平台，使更多优质的文化项目得以孵化，从而为“一带一路”倡议的落地生根贡献博物馆的力量。

此外，强跃还透露，升级改造后的陕西历史博物馆基本陈列《陕西古代文明》展览将于5月18日与游客见面。此次升级改造，补充了近十年陕西最新考古成果。除了新增文物之外，大量的艺术品（雕塑、模型、场景等）和多媒体设施（投影、动漫、互动体验游戏等）也将出现在最新的基本陈列展中，以便让广大游客更直观的了解文物背后的故事。

编辑： 刘璞华