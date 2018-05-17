西安公共自行车何时能扫码租车？最快本月可实现

5月15日、16日，18条网友留言有回复。
西部网讯 礼泉一企业夜间偷排污水、建议公共自行车扫码租车、宁强擂鼓台村垃圾场污染环境……5月15日、16日, 礼泉县环境保护局、西安公共自行车公司、宁强县人民政府等14个党政相关单位回复了18条西部网网友留言。
礼泉一企业夜间偷排污水
已责令该公司停产整治
2018年4月26日，网友“匿名”反映，我是礼泉县怡和国际小区的居民，我们小区基本每天晚上都能闻到一股刺鼻的臭味，礼泉心特软公司在泥河沟附近排污水，希望相关部门能重视一下这个问题，不胜感激。
礼泉县环境保护局回复：经初步调查,陕西心特软食品有限责任公司未按照与县城污水处理厂拉运合同规定,将污水拉运至污水处理厂应急池内排放,而是以地形不便为原因,将污水拉至污水处理厂上游管网开口处排入城市管网,进入污水处理厂,且水质不稳定,有异味产生。对此,我局已责令该公司停产整治,并依法对该公司立案查处,目前案件正在进一步办理之中。
建议公共自行车扫码租车
升级改造预计5、6月完成
近日，网友“小陈”反映，公交车、地铁已经实现扫码乘车，希望西安的公共自行车也可以实现，这样老百姓可以交纳押金扫码使用，方便快捷又安全可靠。
西安城市公共自行车服务管理有限责任公司回复：我公司目前正对我市公共自行车升级改造。改造完成后，将在现有6.2万辆公共自行车的基础上加装GPS智能锁，开发手机APP，扫描二维码租还车，使用概念桩和电子围栏，实现指定区域内租还，解决常规有桩建点难、换车难的问题。该项升级改造工作预计今年5、6月份完成。
宁强擂鼓台村垃圾场污染环境
拟新建垃圾中转站一座
2018年5月2日，网友“保护环境”反映，宁强县阳平关镇在擂鼓台村口修建了一个“垃圾场”，一个镇2/3的垃圾都堆积到了这个小村口。随着气温的升高，总是会闻到阵阵恶心的垃圾腐烂气味。望相关部门重视，还村民一个山清水秀的村庄。
宁强县人民政府回复：因阳平关镇辖区较大，垃圾转运任务较重，而现有转运设备和技术有限，造成该网友反映的原擂鼓台村口垃圾场内垃圾转运不及时，影响周边环境。针对该问题，阳平关镇政府正积极争取相关部门项目资金，拟选址新建垃圾压缩中转站一座，切实提高辖区垃圾转运效率，同时对原垃圾填埋场进行清理复耕，从根本上解决该问题。
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编辑： 辛超
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