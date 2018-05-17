王刚是西安一家公司的员工，今年49岁，是西安冬泳协会的一员，5月12日，他成功横渡琼州海峡。

海训半个月

带了营养师、心理咨询师和亲友团

王刚说，报名参加横渡琼州海峡的活动，是想挑战自己。“这是海口一家俱乐部组织的活动，从2000年开始，至今已组织了54批次横渡琼州海峡活动。”

2017年报了名，审核后，横渡定于4月27日。王刚说，为了适应海里游泳，他提早半个多月来到海口。“平时在江河里游泳，现在到海里游，还是有很大区别的。”王刚说，自己是带着必胜的信念去的，所以准备也较充足，带了营养师、心理咨询师，还有亲友团。

在海训了半个月后，4月27日清晨6时2分，王刚和另外10人一起，在海口市新埠岛防波堤开始横渡。

“第一批有11人，1人自动放弃，参加的有10人，全程25公里，我们游了17公里后，海上天气突变，因洋流和风向的原因，我和很多人游起来都是不进反退，风力达到七八级，浪高两米，跟在我旁边的导航船都发生了严重颠簸。”王刚说，那时，他已经游了8个多小时了，离登岸有七八公里远，正常情况下，登陆都不成问题，但为了保证大家安全，经指挥船沟通研究，决定全体运动员起水返航。

大家都陆续离开了，但王刚没有走，他说，受天气影响没能登陆，总觉得不甘心。他请求参加接下来的又一次横渡，时间定于5月12日。