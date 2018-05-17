男子肇事逃逸致人受伤 交警在血迹中发现碎片锁定车辆

交警为伤者遮挡太阳。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 郭刚华） 我们都知道，发生事故，第一时间首先应该抢救伤者，但是，在铜川，就有这样一名男子，发生事故后，不但没有抢救伤者，由于害怕反而驾车扬长而去，最终，警方通过血迹中的碎片找到了肇事车辆，锁定肇事者。
5月12日，铜川市交警二大队接到110指派，称辖区发生一起交通事故，有人员受伤，事故车辆逃逸，民警迅速赶往现场。
铜川市交警二大队事故中队民警李宇瑞：“（伤者）比较痛苦，但是基本上清醒着呢，左脚踝受伤比较严重，骨头都露出来了，粉碎性的骨折，（伤者）描述是一辆银白色的小轿车，地上老头的血流了一堆，在血的中间，我发现有银色漆皮碎片。”
事故现场
在事故现场，民警发现少量的肇事车辆碎片。随后，民警对道路沿线的监控进行查找，最终在对渭南市白水县境内监控排查时，发现了疑似车辆。
李宇瑞：“白水（县）有个监控能照到一辆银白色比亚迪G3轿车，确定车型以后，就到各个马路的监控上确定车号，就把嫌疑人确定到了，现场我们找到留有银色漆皮的几个小碎片，据我们分析是小轿车的前部保险扛碎片，经过我们监控的分析找到这辆车以后，把小碎片和车进行了比对，刚好痕迹相吻合。”
经过诊断，伤者蒋某开放性骨折、静脉断裂、多发腔梗等多发伤，目前正在医院进行治疗，肇事者阎某承认自己的违法行为。
肇事者阎某：“摩托车在边倒着，人在边倒着，我当时心里害怕，我就跑了。现在后悔了应该把人救一下。”
编辑： 王瑜
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