全省社科理论界召开纪念习近平总书记“5·17”重要讲话发表两周年座谈会。

西部网讯（记者 李媛） 5月16日下午，全省社科理论界召开纪念习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话发表两周年座谈会。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。他表示，全省哲学社会科学工作者要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真把握哲学社会科学的地位和作用，开拓创新、努力进取，推动哲学社会科学大发展大繁荣。

座谈会上，省委党校、省政府研究室、省社科联的负责同志和专家学者代表作了发言。大家一致表示，习近平总书记的重要讲话贯通古今、融通内外、思想深邃、气势磅礴，为构建中国特色哲学社会科学指明了方向，描绘了壮丽图景。要深入学习领会习近平总书记的重要讲话精神，积极担负起述学立论、建言献策的历史使命，做先进思想的倡导者、学术研究的开拓者、社会风尚的引领者、党执政的坚定支持者。

省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

庄长兴表示，要充分认识全省哲学社会科学面临的形势任务，切实增强推动创新发展的责任感、使命感、紧迫感。要以马克思主义为指导，深入研究、阐释、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。要强化重点学科、智库平台的建设，构筑新时代哲学社会科学发展的西部高地。要突出时代特色、聚焦时代主题，研究新路径、总结新经验，不断推出顺应时代发展的理论成果。要落实领导责任，加强统筹管理，营造良好环境，着力发现、培养、集聚一批理论功底扎实、勇于开拓创新的学科带头人和年富力强、锐意进取的中青年学术骨干。

编辑： 王瑜