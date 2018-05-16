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子洲一男子因家庭矛盾持刀杀害母亲 目前已被警方抓获

时间：2018-05-16 21:41:27  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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子洲一男子因家庭矛盾持刀杀害母亲 目前已被警方抓获

今天（5月16日）下午，榆林子洲发生一起杀人案件，男子因家庭矛盾，持菜刀将母亲杀害，目前犯罪嫌疑人已被抓获。

西部网榆林讯 今天（5月16日）下午，榆林子洲发生一起杀人案件，男子因家庭矛盾，持菜刀将母亲杀害，目前犯罪嫌疑人已被抓获。

据子洲公安消息，5月16日13时54分，该局指挥中心接群众报警称：子洲县周家硷镇高家坪村村民王某（女，62岁）在家中被人杀害。

当地警方立即启动命案侦破机制，40余名民警赶赴现场，展开现场勘查、走访调查、抓捕嫌疑人等侦查工作。当天14时40分左右，民警在周家硷镇高家坪村高某家中将犯罪嫌疑人成功抓获。

经查，犯罪嫌疑人高某与受害人王某系母子关系，因家庭矛盾，5月16日13时许，高某用菜刀将其母亲王某当场砍死。

目前，案件正在进一步侦查之中。

编辑： 沈晓芳

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