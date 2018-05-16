2017西安“小葵花”行动为留守儿童募集善款39.88万元

西安市“小葵花”阳光关爱活动志愿行动2017年总结表彰暨2018年启动仪式在南湖小学举行。
会上表彰了莲湖区教育局等8家“突出贡献单位”。
西部网讯（记者 彭芬）记者从今天（5月16日）举行的西安市“小葵花”阳光关爱活动志愿行动2017年总结表彰暨2018年启动仪式上获悉，去年西安市有175所学校、幼儿园组织开展了“小葵花”爱心集市活动，超30000名学生参与其中，为留守儿童募集爱心善款39.88万元。
帮助324名留守儿童实现新年愿望
2017年，“小葵花”志愿行动得到了15家爱心企业和单位帮助，给29名留守儿童带来别样假期，给175名留守儿童送去了过冬衣物，帮助324名留守儿童实现新年愿望，建成3所“小葵花”阳光书屋。此外，还募集了2万元“小葵花”公益制灯活动认购资金，捐给留守儿童占学生总数80%的蓝田县灞源镇中心学校。
活动现场表彰了莲湖区教育局等8家“突出贡献单位”，雁塔区付村小学等168个“优秀组织单位”、陕西科学技术馆等15个“爱心支持单位”、周至县许萌等369名“先进个人”。
表彰结束后，西安市教育局副巡视员田征宣布2018年“小葵花”留守儿童阳光关爱行动正式启动。随后开展了“小葵花”爱心义卖活动，参卖品基本都是由学生自己制作的工艺品，同学们或是卖力推销，或是花钱购买，都在用实际行动为留守儿童献上自己的爱心。
8年筹集善款200余万元
“小葵花”留守儿童阳光关爱活动由西安市教育局于2010年牵头发起，现有西安市文明办、市关工委、团市委、市文广新局、市慈善会、市妇联、市文联、市工商联八家联合主办单位，已扩展为涵盖爱心集市、微梦想圆梦、爱心夏令营、阳光书屋、暖冬行动、新春城墙公益制灯等6个子项目志愿者服务系列活动。
8年来，“小葵花”系列活动共募集爱心善款200余万元，用于帮助农村留守儿童改善学习、生活条件，完成微心愿，帮助农村学校改善办学条件等，已成为具有一定社会影响力的品牌公益活动。
编辑： 沈晓芳
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