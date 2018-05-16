宝一中今年招生采取面谈方式，6月4日起开始网上报名。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 近日，随着《宝鸡市2018年义务教育招生入学工作实施方案》和《宝鸡市民办初中招生工作办法》的出台，宝鸡市第一中学今年的招生办法也备受宝鸡社会各界关注。记者今天（5月16日）下午从宝鸡市第一中学了解到，今年该校招生将采取面谈的方式，6月4日开始网上报名。

计划招生900人 采取面谈方式

记者了解到，今年宝鸡市第一中学计划招生900人，报名条件为2005年9月1日以后出生；小学阶段综合素质评价1-3年级各科B等以上，4-6年级各科均为A等，同时具备下列条件之一：在校期间获得市级以上教育行政部门表彰奖励；五、六年级连续获得学校三好学生、优秀学生干部或学习标兵等荣誉称号。

符合报名条件且自愿参与面谈招生的学生（家长）在规定时间（6月4日-8日）登录宝鸡一中网站（www.bjyz.com.cn）报名；6月9日、10日持户口本、素质教育报告单及相关荣誉证书到宝鸡一中进行现场资格审查（具体安排关注校园网站）；审查合格后进行面谈（方案通过学校网站和微信平台另行公布），学校依据面谈结果录取新生。

面谈围绕“人文素养、科学素养、综合素养”设置话题

对于学生和家长关注的面谈内容，记者了解到，面谈内容将依据小学生综合素质和行为规范要求，结合宝鸡一中办学理念和特色，以“人文素养、科学素养、综合素养”三个方面设置面谈话题，其中人文素养涉及阅读积淀、语言表达、文字运用等；科学素养主要考察学生数学思维、信息加工、创新意识；综合素养以学生的思想道德素质、心理品质及英语语言应用能力为面谈重点。

面谈每天安排上、下午两个场次，分若干组，每场次每组安排40名左右学生，面谈组别、次序及面谈内容均由抽签决定，其中面谈内容在学生进入面谈室前5分钟抽取。学生分别进入三个面谈室进行面谈，每场面谈学生可提前5分钟抽取面谈内容进行准备，面谈时间为4分钟左右，不得超过5分钟。

具体流程为6月4日-8日网上报名，6月9日、10日学生持户口本、素质教育报告单及相关荣誉证书原件及复印件到宝鸡一中进行资格审查，7月5日、6日在宝鸡一中领取面谈证，7月8日开始面谈，面谈结束后，学生需当场签字确认面谈结果。

面谈按人文素养、科学素养、综合素养三个方面分别赋分60分，总分值180分。面谈结束后，学校根据面谈结果确定等次，学生可随时关注学校网站，进行面谈结果查询。面谈结果公布后，学校将依据面谈结果等次，按照双向选择原则和招生计划依次录取，录满为止。

学校将对面谈过程全程录像 监督面谈各环节

学校提醒，参与面谈学生要严格遵守学校面谈工作安排，在规定时间参加面谈。迟到30分钟以上者视为放弃。

面谈学生在面谈期间要遵守《宝鸡一中面谈学生守则》，对出现违规学生，将按照《宝鸡一中面谈违规学生处理暂行规定》处理。面谈教师在每场次面谈开始前，随机抽签确定面谈室，严格遵守面谈工作纪律，对于违纪的面谈教师将按照《宝鸡一中招生面谈教师违纪处理暂行办法》处理。

学校将对面谈全过程进行录像，监督各面谈环节。在面谈期间，学校将接受宝鸡市教育局监督巡查组巡查，并邀请家长代表进行监督。

编辑： 王瑜