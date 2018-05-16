渭南赤水村樱桃红了，市民可带娃体验樱桃采摘乐趣。
西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 杜鹏） 眼下，渭南市临渭区向阳街道赤水村的樱桃红了。渭南市民周女士带着儿子及其伙伴来到赤水樱桃采摘园，让孩子们零距离体会了樱桃采摘乐趣。
在公路边的72号樱桃园门口显眼处，设有临渭区赤水大樱桃专业合作社和赤水村委会设立的宣传牌，上面清晰注明72号园主的姓名和联系电话，还有服务投诉电话。园内红红樱桃挂满枝头，随风摇曳。多位市民带着孩子正在采摘红灯、萨米托、早大果等品种樱桃。
周女士带着两个小孩一进72号园，园主刘新生就热情地给从来没有采摘过樱桃的孩子介绍起采摘要领。
园主刘新生：“娃娃，我给你说，看！这个樱桃你看着噢，斜斜一摘，斜斜一掀它就好了。这黑红颜色是早熟品种，最好吃。”
两个小孩很快掌握了采摘要领，并相约比赛看谁采摘的樱桃多。
刘新生对王女士说，他这个园子有三亩四分地，樱桃树虽然今年是第五年，但去年就赚钱了。村上今年继续对入园采摘统一定价，诚信经营最重要。
刘新生：“咱必须要遵守村上这个园里的规定，打比方说一斤30块钱，我如果要卖35块钱，那上面有服务投诉电话呢，你就可以投诉我。我今年71岁，以德为主。”
不到一个小时，两个小孩就分别采到了满满的小萝框。
渭南北塘实验小学学生杜昌洋：“我和我妈妈来采摘樱桃，今天很开心！那个爷爷跟我和我朋友说该怎么采摘，现在学会了。哈哈哈。”
渭南实验小学学生李浩月：“因为摘樱桃高兴！摘樱桃比赛呢，我摘了一大串串，因为我摘的多，所以我赢了。”
据了解，赤水村从2006年开始发展大樱桃产业，目前已发展到70多户600多亩樱桃园。目前，村上正在举办第七届樱桃采摘节。
编辑： 王瑜
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