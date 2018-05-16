周五起 西安公交265路末班收车时间延长至23时

西部网讯（记者 鄢山宇） 方便草滩生态产业园尚苑路沿线市民及学生晚上出行需求，从5月18日起，265路收车时间进行延时，末班时间由20:30延时至23:00，配车数由15部增加至21部。
265路由文景路·凤城七路口至草滩九路公交站，途经朱宏路公交枢纽站、尚苑路·长安大学等20个站点。
编辑： 王瑜
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