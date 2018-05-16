陕西多形式宣传网络诈骗防范知识 迎接世界电信日

西部网讯（记者 赵昊） 今天（5月16日）上午，由陕西省公安厅、西安市公安局联合举办的全省5.17防范电信网络诈骗集中宣传活动正式启动。
从2009年开始，陕西省公安厅将每年的5月17日“世界电信日”定为全省防范电信网络诈骗宣传日。活动现场，陕西省公安厅西安市公安局有关领导，相关警种负责人和民警走上街头向广大群众发放资料、接受咨询、细心传授识骗防骗小窍门，耐心解答群众问题。
活动当天，全省其他地市公安机关也纷纷采取多种形式，在人流密集的车站、地铁口、超市、银行网点、电信营业厅等区域开展多种多样的宣传活动，目的就是让广大群众对防范电信诈骗宣传内容“入眼”、“入耳”、“入心”，增强防骗意识。
据了解，今年以来，我省公安机关紧紧围绕电信网络新型违法犯罪案件发案数、损失数下降,破案数、抓获人员数上升的“两升两降”工作目标，持续深入地开展打击电信网络新型违法犯罪、打击“黑广播”和打击伪基站等系列专项行动，成效显著。截止今年4月底，全省电信诈骗立案 4505 起，破案2488 起，抓获嫌疑人821人。
省反诈中心成立以来，共向各地发送预警信息40810 条，止付、查询、冻结各类银行账户83116个，止付涉案资金2.437亿元，冻结金额2.467亿元。通过这一系列行之有效的举措，全省电信网络诈骗犯罪案件态势得到有效遏制，但电信网络新型违法犯罪手法、类型不断翻新，稍不留神就容易上当受骗。
在此，公安机关提醒广大人民群众一定要提高警惕，防范冒充金融、社保、邮局、电信部门、网购平台客服、公司领导及公、检、法机关人员的诈骗，对于涉及转帐、汇款的电话、短信、微信、QQ信息，一定要认真核对对方信息，防止上当受骗。一旦发现被骗，请保留好转帐、汇款凭据，并立即拨打110，或向就近派出所报警。
编辑： 王瑜
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