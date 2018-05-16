陕西召开纪念马克思诞辰200周年理论研讨会。
西部网讯（记者 熊惠玲） 在马克思诞辰200周年之际，为缅怀无产阶级伟大导师，坚持和发展马克思主义，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，由西安交通大学马克思主义学院、陕西省中国特色社会主义理论体系研究中心、中国社会科学杂志社举办的“纪念马克思诞辰200周年暨学习习近平新时代中国特色社会主义思想学术研讨会”今天（5月16日）在西安举行。陕西省委宣传部常务副部长钟顺虎出席会议并讲话。
钟顺虎说，“陕西是延安精神的诞生地，毛泽东思想的形成地，是中国共产党的成熟地。毛泽东主席讲 ‘延安的窑洞里有马克思主义’。习近平总书记也说‘梁家河有大学问’，陕西在马克思主义研究中有着得天独厚的区位优势和丰富资源。所以，在这样一个特别的时间节点在这样一个特别的地方，举办这样一个学术研讨会，对于深刻地识马克思主义，全面领会习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质的丰富内涵具有十分重要的意义。”
他强调，要坚定理论信仰，在学习研究马克思伟大人生和人格典范上开辟新境界。增强理论担当在研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想方面取得新进展。同时，要紧贴发展实际，在不断增强马克思主义说服力上取得新成效。与时俱进，着眼理论运用和思考，使马克思主义焕发新的生机活力。
中国社会科学杂志社常务副总编辑王利民认为，习近平新时代中国特色社会主义思想标志着马克思主义时代化进入新阶段，是马克思主义又一次的时代飞跃，具有划时代的意义。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义与中国现代化建设相结合产生的中国马克思主义，推动了全世界和全人类的发展。
西安交通大学党委书记张迈曾从“人民的马克思、思想的马克思、创新的马克思、实践的马克思、勤奋的马克思”五个方面阐释了解读马克思思想的多个角度，并介绍了西安交通大学在习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑方面的具体举措。他指出，只有夯实思想基础、理论基础和信仰基础才能更好地培养承担中华民族伟大复兴的新时代人才。
会上，学者们围绕马克思主义的理论创新和历史评价、习近平新时代马克思主义观、关于习近平新时代中国特色社会主义思想不忘初心的思考等问题做了发言交流。
“这是一次升华理想，坚定信念的会议。”西安交通大学马克思主义学院院长燕连福说，新时代繁荣发展中国特色哲学社会科学的最根本保证，就在于习近平新时代中国特色社会主义思想这一当代中国马克思主义的科学指引。学术界要共同牢牢把握正确政治方向和研究导向，增强“四个意识”，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想内化为坚定的政治信念、清醒的理论自觉、高度的文化自信，贯穿到哲学社会科学学术研究中，推动新时代中国特色哲学社会科学繁荣发展。
编辑： 王瑜
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