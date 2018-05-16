西安携手阿里合办创业大赛 150万奖金坐等创客英雄

即日起，创业者可登陆西安市人社局门户网站报名参加此次大赛。

西部网讯（记者 鄢山宇） 5月16日， 2018年“创业大西安”创业大赛暨一带一路阿里巴巴诸神之战全球创客大赛（西安）正式启动。记者从启动仪式上了解到，今年大赛总奖金提升到150万元，在大赛结束一年后组委会将对进入复赛的项目开展评估，根据评估结果还将给予一次性无偿资助3万—20万元。即日起，创业者可登陆西安市人社局门户网站报名参加此次大赛。

今年大赛是西安市政府与阿里巴巴集团的重大合作项目之一，由西安市人力资源和社会保障局、阿里云计算有限公司等联合承办。阿里巴巴诸神之战全球创客大赛是阿里巴巴集团面向全球创客的系列赛事，已成功举办了三届，被誉为互联网科技类创新领域的世界锦标赛，极具全球影响力和美誉度。

此次创业大赛计划从5月16日始至9月结束。大赛分为报名、海选、初赛、复赛、决赛、海外游学、创业峰会七个环节。大赛将按照团队性质和行业类别进行分组。按团队性质分为：团队组和企业组。按行业类别分为：“高新技术产业（新能源、新材料及环保行业）类”、“信息技术（互联网、电子商务）类”、“文化创意类”、“生活性服务业类”以及“综合类”等。

据西安市人才中心主任巩军介绍，与往年大赛相比，今年大赛总奖金提升到150万元。增设了最佳创新思维奖、最具投资价值奖各1名，各奖励人民币1万元；企业组增设了带动就业项目奖、创业扶贫项目奖各1名，各奖励人民币1万元。

“今年大赛将会对晋级复赛并准备在大赛结束后6个月内落地我市的团队组项目进行持续跟踪服务。在大赛结束一年后，对进入复赛的项目开展评估，根据评估结果给予一次性无偿资助3万—20万元。”据巩军介绍，今年的大赛，除常规环节外还增加了海外游学和创业峰会两大项亮点配套活动，助力选手开眼界、增学识，掌握时代发展脉搏，获取行业发展前沿动态。

编辑： 王瑜