陕西多部门解读铁腕治霾三年行动方案 任务已划分

陕西多部门联合解读铁腕治霾三年（2018-2020年）行动方案。

陕西省环保厅新闻发言人、副厅长郝彦伟介绍有关情况。

西部网讯（记者 刘望）去年9月份开始，陕西省环保厅牵头启动了新一轮铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案编制工作，3月22日第2次省政府常务会议审议通过了《方案》《要点》。今天（5月16日），陕西省人民政府新闻办公室举办新闻发布会，邀请多各部门解读《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》。

《方案》《要点》切中环保难点 任务已划分清楚

《方案》中指出，关中地区整村推进清洁能源替换，要求到2018年底前，力争平原农村替代实现全覆盖，山区农村替代率达到80%；到2019年底，山区农村替代实现全覆盖。在关中核心区不再新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目的同时，实施燃煤集中供热“热源点”清洁化改造。

以关停淘汰、提升改造为重点，加大燃煤企业的烟气治理力度；以汰旧换新、严格管控为重点，加大机动车污染控制力度；以拆小改大、清洁替代为重点，加大清洁能源普及力度；以点带面、以管促治，加大建筑工地和城市道路为重点的扬尘污染控制力度等。

《方案》确定了关中六市两区大气污染联防联控机制，明确各市县区既守土有责、又守望相助，必须携手合作，互动共赢。只有坚持协同治霾，凝聚工作合力，同心同向、共同努力，才能早见成效。首次提出了关中地区夏季对石油化工、煤化工、包装印刷等行业实施错时错峰生产措施等。将实践中行之有效的网格化监管和环境违法行为有奖举报机制作为重要内容予以明确。

2018年《要点》包括三个部分。工作目标部分指出，2018年，全省设区市平均优良天数达到279天，较2017年增加29天；细颗粒物（PM2.5)浓度达到51微克/立方米，较2017年下降7.3%。工作任务部分指明了29项具体任务。保障措施部分解释了7条措施。

不同地区办法不同 力争“最终艰难完成三年目标”

2020年是新一轮蓝天保卫战的考核年，所有的工程措施需要在2年内完成才能发挥环境效益。因而在三年任务进度安排上，2018年要完成三年总任务量的60%，2019年底基本完成三年任务量。这样，相关措施才能从2020年年初就持续发挥作用，最终才有可能艰难完成三年目标。

不同区域任务考虑上，也充分结合区域现状和发展定位。当前，陕南、陕北整体情况相对稳定、时有波动，安康、商洛要稳中提优，力争早日全面达标，汉中要奋起直追，尽快缩小差距；延安、榆林要继续加力，为跨越发展和承接省内产业转移腾出更多空间；关中各市区作为重点区域，要牢固树立一盘棋思想，深入实施联防联治，确保大气污染治理实现突破性进展。

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编辑： 刘望