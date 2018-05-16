震撼再现传奇古丝路 浓墨绘制华夏新时代

西部网讯（记者 张澍田）5月12日，在第三届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会召开之际，全国近50家媒体70多名记者齐聚华夏文旅西安度假区，观看了以“一带一路”为背景讲述盛世大唐对外经贸文化交流的会跑的实景演艺《驼铃传奇》秀，参观了以海上丝绸之路为主线的西安华夏文旅海洋公园。

科技与人文的视觉盛宴 《驼铃传奇》秀惊艳丝博会

西安是十三朝古都，以此为中心，辉煌灿烂的中华文化传向了全世界。华夏文旅集团董事长夏春亭创作了盛唐时期连接中欧交流丝绸之路上的传奇故事，以自主研发的47项新型实用专利为支撑，将最具创意的科技手段与最精彩优秀的人文传统相融合，策划、导演了一场恢宏震撼的实景演艺《驼铃传奇》秀。

整场演艺分为序幕《岁月再现》及《送君千里》、《狼道遇险》、《异国风情》、《祥雨洗尘》、《迎郎归来》、《华夏盛世》七幕剧情。讲述了西行驼队一路经历火山、雪崩、风沙、大漠等自然险阻以及狼群突袭，九死一生达到当时的罗马帝国；随后满载货物返程，巧遇天降圣水，在亲人的期盼中安然返回长安。

在演出现场，70余名记者与观众一道，乘坐可容纳3000人同时观看演出并且“会跑”的观众席，随着跌宕起伏的演出情节编排，穿越时空，回到千年前大唐时期的丝路古道。令所有人印象深刻的是，整场演出大胆使用了20头骆驼、30头苍狼，以及千吨的圣水扑面而来，惊险刺激的表演制造了一个又一个的高潮。《驼铃传奇》秀穿越大漠风沙的豪迈与苍茫，倾听丝绸之路上悠远驼铃的清脆与神秘，品味异域风情，见证荣耀大唐盛世奢华，聆听华夏千年回响。

华夏文旅海洋公园 重回海上丝路峥嵘岁月

将地域民俗融入海洋文化是西安华夏文旅海洋公园极具特色的一大创新，包含极地鲸豚、梦幻海洋、海兽秀场、飞越丝路探秘及欢乐海岸五大展区。以明朝郑和出使西洋各国为背景，从海上丝绸之路的起点泉州出发，一直到到非洲沿岸的红海阿拉伯区，西安华夏文旅海洋公园整合了地球上珍稀的海洋生物与动物，生动展现全球各地海洋文化。

除了对海上丝路文化的深入挖掘与传承，极地企鹅的展示，白鲸海豚大战海盗精彩表演，华夏文旅海洋公园集游乐观赏价值、科研教育、世界渔村文化及海洋文化的传播。15个各具特色的文化主题区，由数百位工匠纯手工打造出一幕幕美轮美奂的文化民俗场景，让人身临其境，穿越世界各地，体验多样海洋文化，重回海上丝绸之路。

其中，飞越丝路探秘，5D飞行影院，融视觉、动感于一体，带领游客飞越千年，梦回丝路。记者乘坐动感座椅，双脚悬空，爬升、俯冲、滑翔、转弯、超重、失重，置身于大型球屏幕画面的包围中，从古到今，从华夏到世界，一段穿越千年的飞行之旅，一场繁荣文明的神奇再现。

据介绍，华夏文旅西安度假区秉承“用最炫的舞台，讲好中国故事，传播好中华优秀传统文化，弘扬好社会正能量”的基本理念，为生态区“一带一路”建设增光添彩，率先开启西安市全天候文化娱乐生活新纪元，不仅填补了西安市文化“夜餐”空白领域，同时，在增加西安市就业、美誉度、影响力与旅游利润增长点等方面也将发挥着巨大的领军作用。

编辑： 张澍田