秉承创新理念 国联质检助力企业面向国际

西部网讯（记者 张澍田）5月13日上午，以“新时代•新平台•新机遇”为主题的“一带一路”大型网络活动采访团成员来到西安国联质量检测技术股份有限公司（以下简称国联质检）进行场采访。这家成立于2011年的民营检测机构，自成立以来，一直致力于创新探索。目前，其业务范围覆盖42个大类，与国内外600多家科研检测机构达成技术合作共享。

陕西佳沛泽善果业在陕建立新西兰猕猴桃生产、加工、出口基地，国联质检提供了从地理环境调研、土壤分析到化肥农药使用及果品检测的全方位技术服务，目前该项目在出口过程中没有出现过一次质量问题。

“目前国联质检还在积极筹备中俄丝路创新俄方园区的实验室孵化项目，爱菊阿拉木图联合实验室计划，未来国联质检的服务会更深入地融合到‘一带一路’中。”国联质检董事长杨增军说。

杨增军表示，国联质检作为一个专业的检测机构，在中国已经有了一定影响力，我们更希望走出国门，服务国际贸易。

当今经济全球化，中国的中小微企业都在寻求着如何“走出去”，让企业的产品能够出现在国际市场上，但是产品通关、出口如何达到国外的产品进口标准，是摆在中国中小微企业面前的一个难题。

“今年的丝博会期间，我们将继续和更多‘一带一路’沿线国家的企业交流沟通。”杨增军说，六年多来，国联质检始终坚持为服务“一带一路”的中、小、微企业及创业者提供技术创新，产品优化、质量定位、产品文化塑造，到目前为止已服务中外企业达到7万家，其中，“一带一路”相关中小微企业占比超过50%。

之所以能够在丝路创新上取得如此成就，源于国联质检多年在技术和创新方面的积淀。值得注意的是，国联质检除检测技术，在自动化、智能化、平台化、网络化在检测领域的应用相关研究和开发都有非常大的投入。

2017年国联质检的员工构成也发生了较大变化，技术和网络人员占比大幅增加。这些变化，表明国联质检对技术创新的重视，对建设“互联网+质量检测”行业生态系统，推进自动化、智能化、平台化、网络化的决心和信心。

据杨增军介绍，国联质检目前拥有1.3万平米实验室，专利技术及论文百余个，参与国际国内能力验证千余次，获得CMA、CMAF资质，检测覆盖42个大类，与国内外600余家检测机构达成技术合作共享，检验结果得到全球74个国家认可。

尤其是其在业界首创的“互联网+质量检测”的商业模式，实现了全领域全区域全天候无缝法定检测服务，引领国内第三方检测业多个第一。

率先使用互联网，打开市场大门。创立之初，行业几乎被传统业务垄断，在这种局面下，国联质检在行内率先使用互联网开辟市场，从“一张博客打天下”到“全网营销”，从“纯业务模式”到“平台化模式”，国联质检对互联网的应用不断深入和升级。

“新、冷、特、少”技术点研发，确立行业地位是国联质检在创新方面的一个体现。杨增军告诉采访团，国联质检在为客户提供精准的数据、质量把控服务的同时，还利用自身的人才资源和实验室资源为客户提供技术上的指导和建议，提升产品质量，提供增值服务，这一做法在行业内也是一种创新，受到了业界的好评和认可。

杨增军还透露，公司拟于2018年开始备战IPO，期望通过资本市场，整合其他领域的检测机构，建成综合性的检测检验平台，打造以健康、环保、安全为核心，链接上下游的质量教育“生态圈”。

编辑： 张澍田